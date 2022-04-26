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ОФИЦИАЛЬНО. Без призеров. Чемпионат Украины 2021/22 доигран не будет

26 апреля прошло общее собрание участников УПЛ в формате видеоконференции

  • 26.04.2022 17:20
  • 4123 просмотра
  • 12 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Без призеров. Чемпионат Украины 2021/22 доигран не будет
© ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 26 апреля, состоялось Общее собрание участников УПЛ. Мероприятие, которое стартовало в 12:00, прошло в формате видеоконференции.

В мероприятии приняли участие первый вице-президент УАФ Олег Протасов, руководитель юридического департамента УАФ Игорь Грищенко, Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий и Дирекция УПЛ, представители всех клубов Украинской Премьер-лиги.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос о УПЛ сезона 2021/22 и чемпионат юношеских команд УПЛ сезона 2021/22. Также была рассмотрена текущая ситуация в УПЛ.

Клубы Украинской Премьер-Лиги поддержали предложение завершить УПЛ сезона 2021/22, поскольку чемпионат не может быть доигран. Турнирная таблица УПЛ сезона 2021/22 зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года. Награждение призеров производиться не будет.

Соответствующее решение передано на утверждение Исполнительным комитетом Украинской ассоциации футбола. Решение о Чемпионате юношеских команд УПЛ сезона 2021/22 будет принято позже.

Также во время Общего собрания участников УПЛ создана рабочая группа, которая будет прорабатывать вопросы о текущей деятельности Украинской Премьер-лиги и старте следующего сезона. Клубы УПЛ поддержали инициативу президента УАФ Андрея Павелко провести очную встречу, на которой рассмотреть вопросы, которые проработает рабочая группа.

Итоговая турнирная таблица УПЛ 2021/22

Источник — УПЛ

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Умник, 26.04.2022 17:57
    +17
    Молодцы.
    Не время сраться.
    Ссылка
    Олег Прок, 26.04.2022 17:36 (изменен)
    +17
    Вот это самое адекватное решение, которое можно было принять. Никаких чемпионов и вылетающих команд. Верим, что следующий сезон начнется в том же составе
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    online
    FunnyCat_____, 26.04.2022 18:14
    +11
    Респект за такое решение
    П.С. не зря в Украине плотно прижился термин "Бурбасятина" - вспоминая первую новость
    Ссылка
    online
    FunnyCat_____, 26.04.2022 18:19
    +8
    Олег Прок, 26.04.2022 18:17
    Уже во всю журналисты обсуждают вброс бурбаса насчёт того, что Динамо голосовало за чемпионство ржавых. Оказывается, что голосования никакого и не было. Очень надеюсь ,что эту бурбасятину больше никогда не увидим и не услышим
    та если бы , он же не потопляемый
    хотя это реально вышел зашквар громадного размера , инсайдер блин
    Ссылка
    Олег Прок, 26.04.2022 18:17
    +8
    FunnyCat_____, 26.04.2022 18:14
    Респект за такое решение
    П.С. не зря в Украине плотно прижился термин "Бурбасятина" - вспоминая первую новость
    Уже во всю журналисты обсуждают вброс бурбаса насчёт того, что Динамо голосовало за чемпионство ржавых. Оказывается, что голосования никакого и не было. Очень надеюсь ,что эту бурбасятину больше никогда не увидим и не услышим
    Ссылка
    online
    Владислав Рейский, 26.04.2022 18:03
    +8
    Были бы у клубов $, то на нейтральных полях могли б доиграть, но в такое время не время пока мир не настанет
    Ссылка
    online
    Умник, 26.04.2022 18:34 (изменен)
    +3
    AK.228, 26.04.2022 18:25
    Динамівські пропаГандони можуть видихати.... А то , бідні сурківські створіння вже окуіли від +1 к перемогам Шахтаря в УПЛ... Ебанашкі тупі
    Ти єдиного телемарафона надивився?
    Ссылка
    online
    Умник, 26.04.2022 18:38
    0
    AK.228, 26.04.2022 18:34
    Що це таке!?
    Там жінки і чоловіки одне і те ж саме говорять в такій коробочці пультом переключаєшь а вони все одно говорять
    Ссылка
    online
    AK.228, 26.04.2022 18:34
    -4
    Умник, 26.04.2022 18:34
    Ти єдиного телемарафона надивився?
    Що це таке!?
    Ссылка
    online
    AK.228, 26.04.2022 18:34
    -4
    Шпрот, піднажми - кожен другий мінус - плюс три гривні тобі на пенсійну картку
    Ссылка
    online
    AK.228, 26.04.2022 18:23
    -10
    Олег Прок, 26.04.2022 17:36
    Вот это самое адекватное решение, которое можно было принять. Никаких чемпионов и вылетающих команд. Верим, что следующий сезон начнется в том же составе
    Йобнутий Шпрот, Маріуполь залишився, ти щасливий!?
    Ссылка
    online
    AK.228, 26.04.2022 18:25
    -11
    Динамівські пропаГандони можуть видихати.... А то , бідні сурківські створіння вже окуіли від +1 к перемогам Шахтаря в УПЛ... Ебанашкі тупі
    Ссылка
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