ОФИЦИАЛЬНО. Без призеров. Чемпионат Украины 2021/22 доигран не будет

Во вторник, 26 апреля, состоялось Общее собрание участников УПЛ. Мероприятие, которое стартовало в 12:00, прошло в формате видеоконференции.

В мероприятии приняли участие первый вице-президент УАФ Олег Протасов, руководитель юридического департамента УАФ Игорь Грищенко, Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий и Дирекция УПЛ, представители всех клубов Украинской Премьер-лиги.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос о УПЛ сезона 2021/22 и чемпионат юношеских команд УПЛ сезона 2021/22. Также была рассмотрена текущая ситуация в УПЛ.

Клубы Украинской Премьер-Лиги поддержали предложение завершить УПЛ сезона 2021/22, поскольку чемпионат не может быть доигран. Турнирная таблица УПЛ сезона 2021/22 зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года. Награждение призеров производиться не будет.

Соответствующее решение передано на утверждение Исполнительным комитетом Украинской ассоциации футбола. Решение о Чемпионате юношеских команд УПЛ сезона 2021/22 будет принято позже.

Также во время Общего собрания участников УПЛ создана рабочая группа, которая будет прорабатывать вопросы о текущей деятельности Украинской Премьер-лиги и старте следующего сезона. Клубы УПЛ поддержали инициативу президента УАФ Андрея Павелко провести очную встречу, на которой рассмотреть вопросы, которые проработает рабочая группа.

Итоговая турнирная таблица УПЛ 2021/22