Украина U-17 уступила Италии и не сумела выйти на Евро-2022

Сборная Украины U-17 провела последний матч финальной части отбора на Евро-2022.
Команда со счетом 1:3 проиграла сборной Италии U-17 и финишировала на 3-м месте в группе с Италией, Польшей и Косово.
Украина U-17 не сумела выйти на Евро-2022.
Украина U-17 - Италия U-17 1:3
Голы: Балаба, 90+4 - Вакка, 28, Ди Маджио, 59, Липани, 74
Украина: Фесюк, Гусев (Лысенко, 88), Сизонюк, Балаба, Билоконь, Янович, Василец, Кремчанин, Маткевич (Фирман, 46), Деркач (Огарков, 66), Нагрудный (Дзень, 46)
Удален: Фирман, 57
1. Италия - 9
2. Польша - 6
3. Украина - 3
4. Косово - 0
Источник — Sport.ua
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