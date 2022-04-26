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Украина U-17 уступила Италии и не сумела выйти на Евро-2022

Команда проиграла два матча из трех

  • 26.04.2022 17:55
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Украина U-17 уступила Италии и не сумела выйти на Евро-2022
© uaf.ua

Сборная Украины U-17 провела последний матч финальной части отбора на Евро-2022.

Команда со счетом 1:3 проиграла сборной Италии U-17 и финишировала на 3-м месте в группе с Италией, Польшей и Косово.

Украина U-17 не сумела выйти на Евро-2022.

Украина U-17 - Италия U-17 1:3
Голы: Балаба, 90+4 - Вакка, 28, Ди Маджио, 59, Липани, 74

Украина: Фесюк, Гусев (Лысенко, 88), Сизонюк, Балаба, Билоконь, Янович, Василец, Кремчанин, Маткевич (Фирман, 46), Деркач (Огарков, 66), Нагрудный (Дзень, 46)

Удален: Фирман, 57

1. Италия - 9
2. Польша - 6
3. Украина - 3
4. Косово - 0

Источник — Sport.ua

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