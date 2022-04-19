Динамо договорилось с УАФ, у Роналду умер сын, Ярмоленко и Тимощук

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 18 апреля.

1. Павелко договорился с Суркисом: игроки Динамо приедут в сборную 3 мая. Стороны нашли компромисс и погасили конфликт.

2. В семье Роналду трагедия. Его сын умер при рождении. Форвард «Манчестер Юнайтед» сообщил печальные новости.

3. Ярмоленко рассказал о разговоре с Тимощуком после начала войны. Капитан сборной Украины - о разговоре с бывшим партнером по национальной команде.

4. Игорь СУРКИС: «Пусть Маркевич вернет деньги, которые заработал в Анжи». Босс «Динамо» отреагировал на слова экс-коуча «Металлиста» и «Днепра».

5. Довбик присоединился к Динамо. Лидер «Днепра-1» будет поддерживать форму в лагере киевлян.

6. Безус с трофеем! Гент выиграл Кубок Бельгии, одолев по пенальти Андерлехт. Тренеры «Андерлехта» оставили украинца Богдана Михайличенко в резерве.

7. Игорь СУРКИС: «Мне позвонил в слезах Ярмоленко: помогите спасти семью». Президент киевского «Динамо» рассказал о событиях первых дней войны.

8. ФОТО. Малиновский получил травму в матче с Вероной. Украинский хавбек не доиграл первый тайм.

9. Григорий Суркис вернулся в Киев. Известна причина. Брат президента «Динамо» пытается договориться с властью.

10. ВИДЕО. Игрок Вест Хэма заплакал, увидев, какую травму нанес сопернику. Никола Влашич очень эмоционально отреагировал на игровой эпизод.