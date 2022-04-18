Игорь СУРКИС: «Мне позвонил в слезах Ярмоленко: помогите спасти семью»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о событиях первых дней войны:

«В 5 утра мне позвонил капитан «Динамо» Сергей Сидорчук: «Игорь Михайлович, какое ваше видение дальнейшей ситуации? Я живу возле Жулян, тут идет бомбежка».

У меня дом за городом, но были такие взрывы, что аж стекла дрожали. Все наши футболисты оказались профессионалами, и никто из них не уехал в неизвестном направлении. В этот же день вся команда с семьями собралась на базе «Динамо». В первую очередь, мы запаслись детским питанием, потому что с нами было очень много детей.

Первую ночь футболисты спали в подвале на базе просто на картонках. Потом я сказал им перенести из номеров матрасы, одеяла, подушки, массажные столы, чтобы создать детям хоть какой-то комфорт. С нами находился отец Вити Цыганкова, который поддерживал боевой дух команды.

В первую ночь мне позвонил в слезах Ярмоленко. Он за день до этого оправил в Украину на консультацию к врачу свою супругу с ребенком. Андрей мне сказал: «Игорь Михайлович, помогите спасти мою семью». Мы сразу же выделили его жене и сыну комнату на базе. В первую очередь, мы думали, как вывезти семьи футболистов. На базе был создан координационный штаб.

Наш пресс-атташе Алексей Семененко предложил вывезти женщин, детей и людей преклонного возраста за границу. Сам он человек невоеннообязанного возраста, но отказался покидать Украину. Огромная благодарность Аркадию Запорожану и Мирче Луческу, которые сняли им в Румынии четырехзвездочную гостиницу. Нашими клубными автобусами мы не рисковали ехать в тот момент. Спасибо киевскому автопарку, который предоставил нам транспорт за символическую сумму.

Но мы не могли найти водителей непризывного возраста, чтобы они могли пересечь границу. Пришлось действовать таким образом. В 8 утра мы погрузили людей в автобусы, довезли их на границу с Молдовой, там они пешком перешли границу и пересели в подогнанные автобусы со стороны Румынии. Многие по-прежнему находятся там. Луческу многих беженцев размещал у себя, не только дома, но и у своих родственников. Он проявил себя, как настоящий патриот Украины.

После того, как мы вывезли семьи футболистов, начали думать, что делать дальше. У нас же на базе была не только главная команда, но и U-19. У Костюка трое детей, он повез свою семью за границу. Игроки находились под руководством Гусева и тренера по физподготовке Кулебы. Также с нами был медицинский штаб. Большое спасибо братьям Шморгунам, которые проделали огромную психологическую работу.

В итоге нам удалось вывезти футболистов в безопасное место – в Дрогобычский район. Мы заселили команду «Динамо» и U-19 в пятизвездочном отеле поселка Сходница. Огромное спасибо руководству отеля, что приняли такое количество людей. Через пару дней футболисты начали искать возможность, где тренироваться, полей рядом не было. Ближайшее находилось в 60 километрах от места дислокации. Им удалось найти маленькое искусственное поле. Они его расчистили и начали там тренироваться. Параллельно ездили по району, встречались с детишками. К тому же, наши футболисты скоординировались, создали благотворительный фонд, начали помогать Украине и ВСУ.

Благодаря директору нашей школы Ищенко две группы детей находятся в Венгрии, еще две – в Польше и Чехии. Мы на 98 процентов собрали всех наших футболистов во всех категориях. Это уникально.

Как выехали легионеры? Проблема легионеров перед нами остро не стояла, потому что их у нас не так много. Кендзера и Вербич на свой страх и риск выехали сами на автомобиле. Мы отработали им безопасный маршрут. Витиньо и де Пена эвакуировались вместе с бразильцами «Шахтера». С ними со всеми я постоянно на связи. Все легионеры Динамо вернутся в расположение клуба, как только в Украине возобновится футбол. Мы уже начали готовиться к еврокубкам, потому что предстоит тяжелый путь через квалификацию. Мы еще не знаем, какое решение примут по текущему чемпионату, и с какой стадии нам придется стартовать в еврокубках».