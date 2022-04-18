Игорь СУРКИС: «Пусть Маркевич вернет деньги, которые заработал в Анжи»

Президент «Динамо» Игорь Суркис отреагировал на слова экс-тренера «Металлиста» и «Днепра» Мирона Маркевича:

«Читаю истерику, которая разгорелась в прессе, того же Маркевича, например, и хочу ему сказать: пусть он сначала вернет деньги, которые заработал в России [Маркевич в 2002 году возглавлял российский «Анжи»]. Я в отличии от него никогда там не работал».

Ранее Мирон Маркевич раскритиковал братьев Суркисов, обвинив их в актиукраинской позиции после конфликта, связанного с отказом руководства «Динамо» отпускать игроков на месячный майский сбор в сборную Украины:

«Даже не мог ожидать, что такое может произойти. Я шокирован. Я считаю, что это беспредел со стороны «Динамо» и его надо пресекать. Суркисы всегда были украинофобами, а сейчас это даже не обсуждается. Раньше я воевал с ними всю жизнь, теперь они полностью раскрылись.

Если мы разрешим Суркисам вернуться, тогда мы ничего не стоим. Это будет полный маразм. «Динамо» должно существовать! Это символ и гордость Украины. Но клубом должны заниматься люди, которые любят «Динамо» и Украину, а не вот это вот. Надо найти таких людей, которые будут развивать клуб».