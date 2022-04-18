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Игорь СУРКИС: «Пусть Маркевич вернет деньги, которые заработал в Анжи»

Босс «Динамо» отреагировал на слова экс-коуча «Металлиста» и «Днепра»

  • 18.04.2022 20:45
  • 2224 просмотра
  • 9 комментариев
Игорь СУРКИС: «Пусть Маркевич вернет деньги, которые заработал в Анжи»
© Fanday. Игорь Суркис и Мирон Маркевич

Президент «Динамо» Игорь Суркис отреагировал на слова экс-тренера «Металлиста» и «Днепра» Мирона Маркевича:

«Читаю истерику, которая разгорелась в прессе, того же Маркевича, например, и хочу ему сказать: пусть он сначала вернет деньги, которые заработал в России [Маркевич в 2002 году возглавлял российский «Анжи»]. Я в отличии от него никогда там не работал».

Ранее Мирон Маркевич раскритиковал братьев Суркисов, обвинив их в актиукраинской позиции после конфликта, связанного с отказом руководства «Динамо» отпускать игроков на месячный майский сбор в сборную Украины:

«Даже не мог ожидать, что такое может произойти. Я шокирован. Я считаю, что это беспредел со стороны «Динамо» и его надо пресекать. Суркисы всегда были украинофобами, а сейчас это даже не обсуждается. Раньше я воевал с ними всю жизнь, теперь они полностью раскрылись. 

Если мы разрешим Суркисам вернуться, тогда мы ничего не стоим. Это будет полный маразм. «Динамо» должно существовать! Это символ и гордость Украины. Но клубом должны заниматься люди, которые любят «Динамо» и Украину, а не вот это вот. Надо найти таких людей, которые будут развивать клуб».

Источник — FanDay

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    sahka1981, 18.04.2022 21:03
    +1
    Ну це таке порівняння 2002 рік тоді час інший був, в 2006 регіонал Ахметов, Палкін наприклад неодноразово і наполегливо заявляли про об'єднання чемпіонатів з парашею...
    А ось зарплатню в 700 000 на місяць в УАФ за "імеджеві права" за невідому ліву посаду за бездіяльність (пам'ятаємо як наша юнацька збірна пропустила фінальну частину з вини чинуш), за це да потрібно запитати
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    online
    Владислав Рейский, 18.04.2022 20:55
    +1
    Угу, мычащий дед так и разогнался $ тащить
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    online
    u6464u, 18.04.2022 21:03
    0
    Молчал бы лучше за умного сошёл бы, с награбленным смылся в первые дни теперь умничаешь херой.
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    online
    Владислав Рейский, 18.04.2022 20:59
    0
    GREEN DAY belokon, 18.04.2022 20:56
    Анжи, та то такэ
    Вже проїв скаже
    Ссылка
    online
    GREEN DAY belokon, 18.04.2022 20:56
    0
    Владислав Рейский, 18.04.2022 20:55
    Угу, мычащий дед так и разогнался $ тащить
    Анжи, та то такэ
    Ссылка
    online
    GREEN DAY belokon, 18.04.2022 20:52 (изменен)
    -1
    О, предиктед
    Отсчет закончен
    Ссылка
    online
    GREEN DAY belokon, 18.04.2022 20:52 (изменен)
    -1
    Сейчас зайдет павел гришин и назвет всех, кто угарает с Маркевича, опзжшными тварями
    Отсчет пошел)
    Ссылка
    online
    Calm, 18.04.2022 20:57
    -2
    "Никуда не собираюсь уезжать и бежать, считаю, что в наше непростое время важно соблюдать покой и хладнокровие. Если ты паникуешь, то уже проиграл" 14.02.22
    З інтерв'ю опезежного підроіда игорька....
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    online
    Павел Гришин, 18.04.2022 20:51
    -2
    Сруский предатель ,ещё гавкает ,скоро на бутылке будет как и его друг кива
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