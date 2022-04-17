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Мирон МАРКЕВИЧ: «Суркисы всегда были украинофобами»

Известный тренер шокирован решением Динамо» не отпускать игроков в сборную

  • 17.04.2022 21:08
  • 4110 просмотров
  • 15 комментариев
Мирон МАРКЕВИЧ: «Суркисы всегда были украинофобами»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Бывший тренер «Металлиста», «Днепра» и национальной сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал отказ «Динамо» отпустить игроков в расположение сборной 29 апреля.
 
— Мирон Богданович, правильно ли поступило «Динамо», не отпустив в сборную игроков раньше положенного срока ФИФА?
— Даже не мог ожидать, что такое может произойти. Я шокирован. Я считаю, что это беспредел со стороны «Динамо» и его надо пресекать. Суркисы всегда были украинофобами, а сейчас это даже не обсуждается. Раньше я воевал с ними всю жизнь, теперь они полностью раскрылись. 
 
— Верно ли поступает УАФ, что вызывает игроков в сборную раньше сроков, установленных ФИФА?
— Сейчас приоритет должен быть один — сборная Украины! Это даже не обсуждается. Надо подготовить команду, чтобы они хорошо сыграли с Шотландией и с Уэльсом. В этой ситуации все клубы должны идти навстречу сборной. 
 
— Почему тогда УАФ на примере «Динамо» и «Шахтера» не организовала благотворительные матчи?
— Это уже другой вопрос. Это надо было делать сразу. Я еще три недели назад говорил, что надо собирать сборную и готовить её. Можно было бы провести три сбора. Надо было, чтобы сборная Украина проводила благотворительные матчи, как это сейчас делают «Динамо» и «Шахтер». 
 
Решили начать подготовку за месяц — пусть будет так. Но позиция «Динамо» меня шокирует, если это правда. 
 
— А не могла ли получиться такая ситуация, что игроки, выехавшие со сборной Украины раньше, просто перешли бы в другие клубы, ведь тогда еще было открыто трансферное окно?
— Никуда бы они не перешли. Это просто догадки. 

Источник — FanDay

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Alex AS, 17.04.2022 21:26
    +7
    Calm, 17.04.2022 21:23
    Та нащо тобі ті хвилювання Богданич...
    Заслуженный тренер Всесвіту луческу знає краще всіх
    Практика лишней не будет игровая все же, наверное
    Ссылка
    NM16071, 17.04.2022 21:36
    +3
    GloryUkraine, 17.04.2022 21:34
    Було би краще, якби такий великий спеціаліст висловив свою думку не про Суркісів, яких він люто ненавидить, а про плюси та мінуси місячного збору команди і чим краще гравцям сидіти на базі та бігати кроси, ніж грати повноцінні матчі.
    А Маркевич не облишає нагоди облаяти Суркісів, а ніхто так і не пояснив для чого маринувати місяць збірну, і який сенс є відпускати гравців команли на місяць у збірну.
    Ссылка
    online
    GloryUkraine, 17.04.2022 21:34
    +3
    Було би краще, якби такий великий спеціаліст висловив свою думку не про Суркісів, яких він люто ненавидить, а про плюси та мінуси місячного збору команди і чим краще гравцям сидіти на базі та бігати кроси, ніж грати повноцінні матчі.
    Ссылка
    online
    GloryUkraine, 17.04.2022 21:58
    +2
    olegnud02, 17.04.2022 21:53
    А хто заважає збірній грати матчі а не Дк?
    З ким? Це ж треба домовлятися, планувати.
    Якби у збірної було заплановано хоч декілька матчів, то це одна справа, а коли ні одного, то про що бесіда?
    Ссылка
    online
    Sport, 17.04.2022 21:48
    +2
    Воевал с сурками и верно служил ярику, который прислуживает Дерипаске и Абрамовичу, которые спонсируют режим кровавого карлика.
    Ссылка
    online
    Maks Maks, 17.04.2022 22:04
    +1
    Lion, 17.04.2022 21:56
    Так пускай играют без хрустальных...
    А з ким федерація павелки домовилась матчі проводити?
    Ссылка
    online
    axylinam, 17.04.2022 21:23
    +1
    Маркевич прав на 1000 процентов,но на этом ресурсе суркисов обожают как священных коров
    Ссылка
    online
    Maks Maks, 17.04.2022 22:07
    0
    Макс Максов, 17.04.2022 21:25
    Цікаво "фани" Динамо, Маркевича теж будуть лайном поливати? І далі захищати Суркісів...
    Хто такий Маркевич? Рупор павєлкі. Не більше. І дружбан ярославського, який після вбивства втік з України
    Ссылка
    online
    ManCity, 17.04.2022 22:05
    0
    Суркіси ще раз показали, що гравці Динамо для них засіб заробити гроші. Ці матчі організовано, щоб поповнити грошові запаси Суркісів, перш за все, а не благочинна допомога країні.
    Ссылка
    online
    Maks Maks, 17.04.2022 21:31
    0
    Пішли рупори павєлкі. Норм. Як там грачови та бєлікі?
    Ссылка
    online
    Lion, 17.04.2022 21:56
    -1
    Так пускай играют без хрустальных...
    Ссылка
    online
    Maks Maks, 17.04.2022 21:41
    -1
    Сьогодні всі пропавєлкавскіє пси спущені з ланцюга.
    Ссылка
    Calm, 17.04.2022 21:23
    -1
    Та нащо тобі ті хвилювання Богданич...
    Заслуженный тренер Всесвіту луческу знає краще всіх
    Ссылка
    online
    olegnud02, 17.04.2022 21:53
    -2
    GloryUkraine, 17.04.2022 21:34
    Було би краще, якби такий великий спеціаліст висловив свою думку не про Суркісів, яких він люто ненавидить, а про плюси та мінуси місячного збору команди і чим краще гравцям сидіти на базі та бігати кроси, ніж грати повноцінні матчі.
    А хто заважає збірній грати матчі а не Дк?
    Ссылка
    online
    Макс Максов, 17.04.2022 21:25
    -3
    Цікаво "фани" Динамо, Маркевича теж будуть лайном поливати? І далі захищати Суркісів...
    Ссылка
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