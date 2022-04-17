Мирон МАРКЕВИЧ: «Суркисы всегда были украинофобами»

Бывший тренер «Металлиста», «Днепра» и национальной сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал отказ «Динамо» отпустить игроков в расположение сборной 29 апреля.



— Мирон Богданович, правильно ли поступило «Динамо», не отпустив в сборную игроков раньше положенного срока ФИФА?

— Даже не мог ожидать, что такое может произойти. Я шокирован. Я считаю, что это беспредел со стороны «Динамо» и его надо пресекать. Суркисы всегда были украинофобами, а сейчас это даже не обсуждается. Раньше я воевал с ними всю жизнь, теперь они полностью раскрылись.



— Верно ли поступает УАФ, что вызывает игроков в сборную раньше сроков, установленных ФИФА?

— Сейчас приоритет должен быть один — сборная Украины! Это даже не обсуждается. Надо подготовить команду, чтобы они хорошо сыграли с Шотландией и с Уэльсом. В этой ситуации все клубы должны идти навстречу сборной.



— Почему тогда УАФ на примере «Динамо» и «Шахтера» не организовала благотворительные матчи?

— Это уже другой вопрос. Это надо было делать сразу. Я еще три недели назад говорил, что надо собирать сборную и готовить её. Можно было бы провести три сбора. Надо было, чтобы сборная Украина проводила благотворительные матчи, как это сейчас делают «Динамо» и «Шахтер».



Решили начать подготовку за месяц — пусть будет так. Но позиция «Динамо» меня шокирует, если это правда.



— А не могла ли получиться такая ситуация, что игроки, выехавшие со сборной Украины раньше, просто перешли бы в другие клубы, ведь тогда еще было открыто трансферное окно?

— Никуда бы они не перешли. Это просто догадки.