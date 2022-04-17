ФОТО. Динамо ответило УАФ: клуб не хочет отпускать игроков в сборную

Журналист Сергей Болотников в своем проекте KDK выложил подтверждение своей же информации о том, что «Динамо» не хочет отпускать игроков в сборную Украины на сбор в конце апреля в Словении.

Киевляне в апреле и мае наметили ряд благотворительных матчей, поэтому не готовы отпустить футболистов в национальную команду.

Сборная Украины через сбор намерена подготовиться к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

«Динамо не имеет возможности отправить игроков в состав сборной Украины в указанные даты», - гласит ответ клуба в адрес УАФ.

Полный текст и объяснение можно прочитать ниже.

Стоит отметить, что на этот момент ни «Динамо», ни УАФ не подтвердили правдивость информации.