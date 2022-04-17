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ФОТО. Динамо ответило УАФ: клуб не хочет отпускать игроков в сборную

Очень «нужный» конфликт в текущей ситуации в стране

  • 17.04.2022 14:47
  • 2927 просмотров
  • 19 комментариев
ФОТО. Динамо ответило УАФ: клуб не хочет отпускать игроков в сборную
© fcdynamo.kiev.ua

Журналист Сергей Болотников в своем проекте KDK выложил подтверждение своей же информации о том, что «Динамо» не хочет отпускать игроков в сборную Украины на сбор в конце апреля в Словении.

Киевляне в апреле и мае наметили ряд благотворительных матчей, поэтому не готовы отпустить футболистов в национальную команду.

Сборная Украины через сбор намерена подготовиться к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

«Динамо не имеет возможности отправить игроков в состав сборной Украины в указанные даты», - гласит ответ клуба в адрес УАФ.

Полный текст и объяснение можно прочитать ниже.

Стоит отметить, что на этот момент ни «Динамо», ни УАФ не подтвердили правдивость информации.

Источник — Facebook

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Макс Максов, 17.04.2022 15:11
    +4
    Ну якщо для керівництва Динамо, товариські матчі важливіші за підготовку до вирішального матчу збірної! То хай щастить їм, в цих відповідальних матчах!
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    online
    Face Control, 17.04.2022 14:53
    +3
    Александр Ад, 17.04.2022 12:02 +3
    фейк
    ————————————
    Leonkoz, 17.04.2022 11:58 +2
    Болото є болото. Завжди був брехуном і продажним
    ————————————
    gajvir, 17.04.2022 11:33 +8
    Повна нісетниця. Заказуха на дискредитацію Динамо.
    ————————————
    Score Pion, 17.04.2022 11:24 +6
    Болотников аферист!
    Передруковувати все що він ляпає в час війни неправильно і шкідливо!!!
    ————————————
    А по факту оказалось правдой, хотя для фанатов того клуба это норма, сейчас моментально переобуются и будут писать что это норма и в этом есть логика.
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    online
    umnuy2, 17.04.2022 15:28
    +2
    это пздц((( кому эти благотворительные матчи с немотивированными соперниками которые выставляют третий состав нужны когда на кону выход в Катар
    Ссылка
    Letifer, 17.04.2022 15:11
    +2
    Из всего футбола у нас сейчас осталась только сборная, все силы нужно бросать на то, чтобы сборная могла нормально подготовиться к отбору и выгрызть путёвку на ЧМ
    Благотворительные матчи можно и нужно играть резервистами, давать возможность молодёжи проявлять себя
    Ссылка
    online
    Face Control, 17.04.2022 15:25
    +1
    Maks Maks, 17.04.2022 15:21
    Шахтар хоче стати єдиною київською командою. Тільки ідіоти цього не розуміють. Донецьк їм вже не потрібен. Подивись на іх хайті новину про блогодійність. Малюють Київ і Олімпійський, а не свою Донбас Арену. Це лайно
    Шпрот, да успокойся ты так, не нервничай, ну не будет Шахтёра, не будет всех этих топ легионеров, которые были только у Шахтёра, ну не будет таких колоссальных вливаний денег в футбол, вы точно заживёте, ага.
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    online
    Maks Maks, 17.04.2022 14:50
    +1
    Если у федерации есть договоренности о матчах на этот период - то Динамо будет не право. А если нет, то какой смысл месяц гонять футболистов, ещё и без игровой практики? Да и есть сомнения, что хоть одного легионера отпустят на эти сборы.
    Ссылка
    online
    avk2307, 17.04.2022 15:49
    0
    Самое главное , что федерация и Динамо должны договориться и я думаю договорятся без Болотниковых всяких. Это вообще можно и нужно не выносить в прессу в текущее время.
    Что касается доступности игроков Динамо на сборах, то мое мнение, что надо собираться минимум за две недели и соответственно числа с 17 они должны быть в Сборной.
    А игры с Левски и Айнтрахтом если они согласованы, можно под флагом сборной провести.
    Не думаю, что на болельщиков этих команд которые собираются прийти повлияет изменение соперника , им нет разницы будет ли это Динамо или Сборная. Тем более Пертраков просил спаринги для сборной, а другие сборные точно не соберутся....
    Ссылка
    online
    K 12, 17.04.2022 15:46
    0
    Если нет спарингов у сборной ,то это нормально.А то начали тут вату катать как обычно ,как будто война кончилась.
    Ссылка
    online
    zhyr, 17.04.2022 15:40
    0
    Артем Дима футболист, 17.04.2022 14:53
    Это же динамо. У них пиар акция чтоб продать игроков, а тут какая-то  сборная которая для руководства  вообще чужая.  Только дурака валять приходится на камеру чтоб клуб не отобрали, про патриотизм
    Ага. Прям потенційні покупці будуть оцінювати футболістів по товаристських матчах проти дублерів не самих топових команд))) В матчах за збірну більше шансів засвітитись
    Ссылка
    online
    Умник, 17.04.2022 15:16
    0
    Maks Maks, 17.04.2022 15:14
    павэлка - це гусь, яркий навіть під час війни буде підкорюватиме свому господарю, ім'я якого всі знають. Донецькі опинились в лайно, як повтікали всі латіноси, тепер будуть намагатися нажити Динамо. Шахтар і лайно - це слова синоніми.
    Тут не про Шахтар.
    Він тут ні до чого.
    Тут особиста війна двух чінуш.
    Вона шкодить всім.
    Мені честно ці чвари зає.....ли, на кону путівка на чм.
    Нащо знову скандалити?
    Ссылка
    online
    Maks Maks, 17.04.2022 15:15
    0
    Letifer, 17.04.2022 15:11
    Из всего футбола у нас сейчас осталась только сборная, все силы нужно бросать на то, чтобы сборная могла нормально подготовиться к отбору и выгрызть путёвку на ЧМ
    Благотворительные матчи можно и нужно играть резервистами, давать возможность молодёжи проявлять себя
    А каким образом сборная будет готовиться? С кем федерация договорилась матчи проводить?
    Ссылка
    online
    Умник, 17.04.2022 15:08
    0
    Ще раз як знайти збірну для спарингів під час зборів?
    Заздалегідь було ясно, що Динамо прийматиме участь у благодійному турне.
    Якщо це піар будь ласка докази, офіційні.
    Ще раз Динамо офіційно сказало що нікого не продає тільки аренда.
    Скажіть мені будь ласка чому федерація вступає в війну з клубом?
    Невже не можна було домовитись?
    Ссылка
    online
    FunnyCat_____, 17.04.2022 14:56
    0
    Артем Дима футболист, 17.04.2022 14:53
    Это же динамо. У них пиар акция чтоб продать игроков, а тут какая-то  сборная которая для руководства  вообще чужая.  Только дурака валять приходится на камеру чтоб клуб не отобрали, про патриотизм
    Пиар акция у клоуна Болотникова, уже кстати всех продали
    Ссылка
    online
    FunnyCat_____, 17.04.2022 14:58
    -1
    Maks Maks, 17.04.2022 14:50
    Если у федерации есть договоренности о матчах на этот период - то Динамо будет не право. А если нет, то какой смысл месяц гонять футболистов, ещё и без игровой практики? Да и есть сомнения, что хоть одного легионера отпустят на эти сборы.
    С какими сборными есть договоренность ? Особенно учитывая что чемпионат должен был закончиться у нас 21 мая
    —-
    Не , конечно , если есть шанс сыграть 5-6 матчей сборной , то это супер и ДК должно отпускать игроков и не выделываться . Так будут и деньги для Украины , и толк для сборной
    Узнать бы какие сборные уже дали согласие
    Ссылка
    Артем Дима футболист, 17.04.2022 14:53
    -1
    Это же динамо. У них пиар акция чтоб продать игроков, а тут какая-то  сборная которая для руководства  вообще чужая.  Только дурака валять приходится на камеру чтоб клуб не отобрали, про патриотизм
    Ссылка
    online
    Maks Maks, 17.04.2022 15:14
    -2
    Умник, 17.04.2022 15:08
    Ще раз як знайти збірну для спарингів під час зборів?
    Заздалегідь було ясно, що Динамо прийматиме участь у благодійному турне.
    Якщо це піар будь ласка докази, офіційні.
    Ще раз Динамо офіційно сказало що нікого не продає тільки аренда.
    Скажіть мені будь ласка чому федерація вступає в війну з клубом?
    Невже не можна було домовитись?
    павэлка - це гусь, яркий навіть під час війни буде підкорюватиме свому господарю, ім'я якого всі знають. Донецькі опинились в лайно, як повтікали всі латіноси, тепер будуть намагатися нажити Динамо. Шахтар і лайно - це слова синоніми.
    Ссылка
    online
    Maks Maks, 17.04.2022 15:21
    -3
    Умник, 17.04.2022 15:16
    Тут не про Шахтар.
    Він тут ні до чого.
    Тут особиста війна двух чінуш.
    Вона шкодить всім.
    Мені честно ці чвари зає.....ли, на кону путівка на чм.
    Нащо знову скандалити?
    Шахтар хоче стати єдиною київською командою. Тільки ідіоти цього не розуміють. Донецьк їм вже не потрібен. Подивись на іх хайті новину про блогодійність. Малюють Київ і Олімпійський, а не свою Донбас Арену. Це лайно
    Ссылка
    online
    Maks Maks, 17.04.2022 15:01
    -3
    Сейчас вся донецкая моль налетит, но ни как объяснить свой налет не сможет, потому что читают только заголовки
    Ссылка
    R1d3r, 17.04.2022 15:01
    -3
    Ого, Женя Фаня вернулась!
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