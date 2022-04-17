ФОТО. Динамо ответило УАФ: клуб не хочет отпускать игроков в сборную

Журналист Сергей Болотников в своем проекте KDK выложил подтверждение своей же информации о том, что «Динамо» не хочет отпускать игроков в сборную Украины на сбор в конце апреля в Словении.
Киевляне в апреле и мае наметили ряд благотворительных матчей, поэтому не готовы отпустить футболистов в национальную команду.
Сборная Украины через сбор намерена подготовиться к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.
«Динамо не имеет возможности отправить игроков в состав сборной Украины в указанные даты», - гласит ответ клуба в адрес УАФ.
Полный текст и объяснение можно прочитать ниже.
Стоит отметить, что на этот момент ни «Динамо», ни УАФ не подтвердили правдивость информации.
Источник — Facebook
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фейк
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Leonkoz, 17.04.2022 11:58 +2
Болото є болото. Завжди був брехуном і продажним
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gajvir, 17.04.2022 11:33 +8
Повна нісетниця. Заказуха на дискредитацію Динамо.
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Score Pion, 17.04.2022 11:24 +6
Болотников аферист!
Передруковувати все що він ляпає в час війни неправильно і шкідливо!!!
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А по факту оказалось правдой, хотя для фанатов того клуба это норма, сейчас моментально переобуются и будут писать что это норма и в этом есть логика.
Благотворительные матчи можно и нужно играть резервистами, давать возможность молодёжи проявлять себя
Что касается доступности игроков Динамо на сборах, то мое мнение, что надо собираться минимум за две недели и соответственно числа с 17 они должны быть в Сборной.
А игры с Левски и Айнтрахтом если они согласованы, можно под флагом сборной провести.
Не думаю, что на болельщиков этих команд которые собираются прийти повлияет изменение соперника , им нет разницы будет ли это Динамо или Сборная. Тем более Пертраков просил спаринги для сборной, а другие сборные точно не соберутся....
Він тут ні до чого.
Тут особиста війна двух чінуш.
Вона шкодить всім.
Мені честно ці чвари зає.....ли, на кону путівка на чм.
Нащо знову скандалити?
Благотворительные матчи можно и нужно играть резервистами, давать возможность молодёжи проявлять себя
Заздалегідь було ясно, що Динамо прийматиме участь у благодійному турне.
Якщо це піар будь ласка докази, офіційні.
Ще раз Динамо офіційно сказало що нікого не продає тільки аренда.
Скажіть мені будь ласка чому федерація вступає в війну з клубом?
Невже не можна було домовитись?
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Не , конечно , если есть шанс сыграть 5-6 матчей сборной , то это супер и ДК должно отпускать игроков и не выделываться . Так будут и деньги для Украины , и толк для сборной
Узнать бы какие сборные уже дали согласие
Заздалегідь було ясно, що Динамо прийматиме участь у благодійному турне.
Якщо це піар будь ласка докази, офіційні.
Ще раз Динамо офіційно сказало що нікого не продає тільки аренда.
Скажіть мені будь ласка чому федерація вступає в війну з клубом?
Невже не можна було домовитись?
Він тут ні до чого.
Тут особиста війна двух чінуш.
Вона шкодить всім.
Мені честно ці чвари зає.....ли, на кону путівка на чм.
Нащо знову скандалити?
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