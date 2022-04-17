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Источник: Динамо отказывается отпустить игроков в сборную Украины

Якобы киевляне не хотят терять игроков перед благотворительными матчами

  • 17.04.2022 11:15
  • 5157 просмотров
  • 27 комментариев
Источник: Динамо отказывается отпустить игроков в сборную Украины
© fcdynamo.kiev.ua

По информации журналиста Сергея Болотникова и шоу KDK, руководство «Динамо» Киев сообщило УАФ, что не планирует отпускать игроков в сборную Украины в конце апреля.

Именно в конце апреля в Словении должен начаться сбор для подготовки к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

Причина такого решения клуба - благотворительные матчи, которые запланированы на апрель. В «Динамо» считают, что там футболисты получат достаточно игровой практики. А в сборную игроки «Динамо» смогут поехать уже в конце мая непосредственно перед игрой с Шотландией.

УАФ пока не подтверждает данную информацию, а на официальном сайте «Динамо» есть новость от 15 апреля, что 12 игроков вызваны в сборную и будут готовиться в Словении.

Источник — Facebook

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    griznik53, 17.04.2022 11:23
    +6
    Журналісти мабуть знову щось "чудять" замість реклами...
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    online
    gajvir, 17.04.2022 11:33
    +5
    Повна нісетниця. Заказуха на дискредитацію Динамо.
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    online
    Score Pion, 17.04.2022 11:24
    +4
    Болотников аферист!
    Передруковувати все що він ляпає в час війни неправильно і шкідливо!!!
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    online
    Умник, 17.04.2022 12:44
    +2
    А в мене питання, чому збір нашої збірної не відповідає датам ФІФА?
    З ким можна домовитись грати коли гравці задіяні в клубах?
    Ссылка
    online
    Умник, 17.04.2022 12:20
    +2
    В умовах війни дуже багато інформації недостовірної.
    Але де Логіка.
    Динамо це збірноутворююча команда.
    Це тоді не буде грати збірна ніяк.
    Це смішно, і нащо перепостив це спорт.юа?
    Ссылка
    online
    GloryUkraine, 17.04.2022 12:16
    +2
    Більше ніж впевнений, що якщо таке рішення є, то це ініціатива Луческу. І не треба шукати підводного каміння. До Суркісів я відношуся так само, як і всі тут, але без ігрової практики діла не буде.
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    online
    ZloyDeda, 17.04.2022 12:53
    +1
    Умник, 17.04.2022 12:44
    А в мене питання, чому збір нашої збірної не відповідає датам ФІФА?
    З ким можна домовитись грати коли гравці задіяні в клубах?
    До того ж клуб проводить благодійні матчі з солідними клубами і саме там гравці мають змогу краще підготуватись! Но тут головне піарнутись Павелку - тому і розганяють хвилю у спортиних виданнях з такою назвою!
    Ссылка
    online
    GREEN DAY belokon, 17.04.2022 12:41 (изменен)
    +1
    Rolan Stkomarovskiy, 17.04.2022 11:46
    Та ладно https://www.youtube.com/watch?v=iu443pI0TcE Тут такой уровень праздника, что даже сам глава СБУ Баканов на побегушках.
    Вот это сюжет, сюжетище! Сняли всех кто был на др Суркиса, теории,схемы, интриги и расследования уровня "Радио Свобода", тут даже придраться не к чему)
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    online
    Октавий Фландрийский, 17.04.2022 12:15
    +1
    Rolan Stkomarovskiy, 17.04.2022 11:46
    Та ладно https://www.youtube.com/watch?v=iu443pI0TcE Тут такой уровень праздника, что даже сам глава СБУ Баканов на побегушках.
    Да.... С таким прикрытием можно и дальше жить припеваючи хоть в Монако, хоть в Женеве или Париже с Лондоном.... Как бы братаны еще и звания Героев Украины не получили по результатам войны с РФ.
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    online
    No name, 17.04.2022 12:10
    +1
    Бодотніков вже вибачився за свій вкид про те шо всіх гравців ядинамо роспродадуть до 7го квітня?
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    online
    Александр Ад, 17.04.2022 12:02
    +1
    фейк
    Ссылка
    online
    GREEN DAY belokon, 17.04.2022 11:38
    +1
    Rolan Stkomarovskiy, 17.04.2022 11:35
    С 2014 года ни один олигарх не пострадал. Так что не думаю. Суркисы переобуются в нужные им декорации, подарят подарочки деткам и зальют дружеские СМИ пропагандой. На этом все дело закончится. В Украине законы не работают. То есть как, друзьям - все, врагам - закон. Это бандитско-воровская система, тут совсем другие механизмы работают.
    Алло,с каких пор Суркисы считаются олигархами?
    Ссылка
    online
    Rolan Stkomarovskiy, 17.04.2022 11:35 (изменен)
    +1
    Октавий Фландрийский, 17.04.2022 11:25
    Братья Суркиси рискуют вообще остаться без команды и футбола. То, что разборки по ним обязательно будут после окончания войны, можно даже не сомневаться. Некоторые мои друзья, фанаты Динамо с о-ч-ч-ень большими связями в силовых структурах, обещают конкретные действия по этим предателям. Может по-этому, Суркиси, понимая сложившуюся ситуацию, и будут вставлять палки в колеса нашей сборной.
    С 2014 года ни один олигарх не пострадал. Так что не думаю. Суркисы переобуются в нужные им декорации, подарят подарочки деткам и зальют дружеские СМИ пропагандой. На этом все дело закончится. В Украине законы не работают. То есть как, друзьям - все, врагам - закон. Это бандитско-воровская система, тут совсем другие механизмы работают.
    Ссылка
    online
    veter, 17.04.2022 12:56
    0
    Источник - какой то КДК (клуб диванных критиков) из самого Facebook
    Хоть прочитайте на ФБ что оно впаривает.
    Ссылка
    online
    SaneK, 17.04.2022 12:27
    0
    GloryUkraine, 17.04.2022 12:16
    Більше ніж впевнений, що якщо таке рішення є, то це ініціатива Луческу. І не треба шукати підводного каміння. До Суркісів я відношуся так само, як і всі тут, але без ігрової практики діла не буде.
    С чего ты решил что для Луческу важен результат благотворительных матчей?
    Ссылка
    online
    Rolan Stkomarovskiy, 17.04.2022 12:12
    0
    WladWest, 17.04.2022 12:04
    Ты откуда будешь, героичный ты наш, расскажы, шо та я тебя раньше не наблюдал?
    Героичные у нас только олигархи. Куда мне до их героичности. Часть из них выехали из Украины - удивительно что не в любимую Россию, а на Запад (Монако, Женеву, Лондон), от которого они так рьяно отговаривали Украину и украинский народ. Часть олигархов где-то сидит в глубоких норах и не вылазит. Видимо выжидает удобного момента, чтобы опять всплыть.
    Берешь список топ-100 украинского Форбс и смотришь пофамильно, где наши героичные властелины Украины. https://inventure.com.ua/tools/database/rejting-forbes-2021-top-100-bogatej
    shie-lyudi-v-ukraine
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    online
    WladWest, 17.04.2022 12:04
    0
    Rolan Stkomarovskiy, 17.04.2022 11:28
    Надо благотворительный матч в честь партий "Не так!" "ОПЗЖ" и "СДПУ (о) провести. А на футболках написать фамилии членов этих партии: Бойко, Медведчука, Суркиса, Кравчук, Блохина и других
    https://www.youtube.com/watch?v=q_PLFge7hj8
    Ты откуда будешь, героичный ты наш, расскажы, шо та я тебя раньше не наблюдал?
    Ссылка
    Leonkoz, 17.04.2022 11:58
    0
    Болото є болото. Завжди був брехуном і продажним
    Ссылка
    online
    Rolan Stkomarovskiy, 17.04.2022 11:46
    0
    GREEN DAY belokon, 17.04.2022 11:39
    Они беднее церковной мыши по меркам нынешних олигархов, и полит. влияния у них нету от слова совсем
    Та ладно https://www.youtube.com/watch?v=iu443pI0TcE Тут такой уровень праздника, что даже сам глава СБУ Баканов на побегушках.
    Ссылка
    online
    GloryUkraine, 17.04.2022 11:39
    0
    Не знаю де тут правда, але якщо збірна не має запланованих спарингів, то сенс в такому рішенні є.
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