Источник: Динамо отказывается отпустить игроков в сборную Украины

По информации журналиста Сергея Болотникова и шоу KDK, руководство «Динамо» Киев сообщило УАФ, что не планирует отпускать игроков в сборную Украины в конце апреля.

Именно в конце апреля в Словении должен начаться сбор для подготовки к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

Причина такого решения клуба - благотворительные матчи, которые запланированы на апрель. В «Динамо» считают, что там футболисты получат достаточно игровой практики. А в сборную игроки «Динамо» смогут поехать уже в конце мая непосредственно перед игрой с Шотландией.

УАФ пока не подтверждает данную информацию, а на официальном сайте «Динамо» есть новость от 15 апреля, что 12 игроков вызваны в сборную и будут готовиться в Словении.