Источник: Динамо отказывается отпустить игроков в сборную Украины

По информации журналиста Сергея Болотникова и шоу KDK, руководство «Динамо» Киев сообщило УАФ, что не планирует отпускать игроков в сборную Украины в конце апреля.
Именно в конце апреля в Словении должен начаться сбор для подготовки к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.
Причина такого решения клуба - благотворительные матчи, которые запланированы на апрель. В «Динамо» считают, что там футболисты получат достаточно игровой практики. А в сборную игроки «Динамо» смогут поехать уже в конце мая непосредственно перед игрой с Шотландией.
УАФ пока не подтверждает данную информацию, а на официальном сайте «Динамо» есть новость от 15 апреля, что 12 игроков вызваны в сборную и будут готовиться в Словении.
Источник — Facebook
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Передруковувати все що він ляпає в час війни неправильно і шкідливо!!!
З ким можна домовитись грати коли гравці задіяні в клубах?
Але де Логіка.
Динамо це збірноутворююча команда.
Це тоді не буде грати збірна ніяк.
Це смішно, і нащо перепостив це спорт.юа?
З ким можна домовитись грати коли гравці задіяні в клубах?
Хоть прочитайте на ФБ что оно впаривает.
Берешь список топ-100 украинского Форбс и смотришь пофамильно, где наши героичные властелины Украины. https://inventure.com.ua/tools/database/rejting-forbes-2021-top-100-bogatej
shie-lyudi-v-ukraine
https://www.youtube.com/watch?v=q_PLFge7hj8
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