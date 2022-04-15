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Два новобранца. Петраков вызвал в сборную Украины 25 игроков

Дебютные вызовы в национальную команду получили Михаил Мудрик и Алексей Гуцуляк

  • 15.04.2022 18:25
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Два новобранца. Петраков вызвал в сборную Украины 25 игроков
© УАФ

Стал известен неполный состав национальной сборной Украины на тренировочный сбор, который стартует 29 апреля в Словении. Главный тренер Александр Петраков вызвал 25 игроков.

Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - Шахтер Донецк), Дмитрий Ризнык (Ворскла Полтава).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все - Динамо Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все - Шахтер Донецк).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба - Шахтер Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все - Динамо Киев), Сергей Булеца (Заря Луганск), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба - СК Днепр-1).

Нападающие: Артем Довбик (СК Днепр-1), Денис Гармаш, Артем Беседин (оба - Динамо Киев)

Отметим, что дебютные вызовы в национальную команду получили Михаил Мудрик и Алексей Гуцуляк. Позже в сборную будут довызваны игроки, выступающие в иностранных чемпионатах.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(20 голосов)

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Комментарии
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    Remark, 15.04.2022 19:43
    0
    Щас минусов нахватаюсь, но правда не всем нравится! В общем, как по мне самое слабое звено - защита. Почитал фамилии, и даже не знаю кого бы выделить, как 100% место в основе.
    П.С. Шапаренко не дорабатывает на сборах. Немного звездочку поймал, как по мне, парень.
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