Два новобранца. Петраков вызвал в сборную Украины 25 игроков

Стал известен неполный состав национальной сборной Украины на тренировочный сбор, который стартует 29 апреля в Словении. Главный тренер Александр Петраков вызвал 25 игроков.

Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - Шахтер Донецк), Дмитрий Ризнык (Ворскла Полтава).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все - Динамо Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все - Шахтер Донецк).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба - Шахтер Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все - Динамо Киев), Сергей Булеца (Заря Луганск), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба - СК Днепр-1).

Нападающие: Артем Довбик (СК Днепр-1), Денис Гармаш, Артем Беседин (оба - Динамо Киев)

Отметим, что дебютные вызовы в национальную команду получили Михаил Мудрик и Алексей Гуцуляк. Позже в сборную будут довызваны игроки, выступающие в иностранных чемпионатах.