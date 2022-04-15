Александр ПЕТРАКОВ: «Планируем выехать в Европу 28 апреля»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился планами подготовки нашей национальной команды к поединку плей-офф отбора ЧМ 2022 против Шотландии.

«Мы планируем собраться 28 апреля. А как оно будет – не будем загадывать. Я планирую собраться 28 апреля без легионеров. Может быть, президент УЕФА нам в этом поможет. Александер Чеферин этим занимается, хочет нам помочь. Андрей Павелко тоже делает все, что от него зависит. Мы планируем 28 апреля уехать в Европу.

Я уже хорошо знаю ребят из «Динамо» и «Шахтера» и вижу, что им очень тяжело. Хорошо, что они собрались раньше и будут начинать подготовку не с пустого места», - сказал Петраков.