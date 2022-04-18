МАРКЕВИЧ: «Если мы разрешим Суркисам вернуться, тогда мы ничего не стоим»

Бывший тренер «Металлиста», «Днепра» и национальной сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о будущем братьев Суркисов.



— Как думаете, Суркисы вернутся в Украину?

— Если мы разрешим им вернуться, тогда мы ничего не стоим. Это будет полный маразм.



— «Динамо» может существовать без Суркисов?

— «Динамо» должно существовать! Это символ и гордость Украины. Но клубом должны заниматься люди, которые любят «Динамо» и Украину, а не вот это вот.



— Леоненко говорил, что «Динамо» могут забрать у Суркисов и национализировать. Как считаете, это будет плюсом для клуба?

— Я не думаю, что сейчас будет легко содержать «Динамо». Надо найти таких людей, которые будут развивать клуб. Я уверен, что с «Динамо», «Шахтером» и «Металлистом» будет всё хорошо, главное, — чтобы мы победили.