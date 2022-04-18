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МАРКЕВИЧ: «Если мы разрешим Суркисам вернуться, тогда мы ничего не стоим»

Известный тренер считает, что «Динамо» нужны новые владельцы

  • 18.04.2022 12:29
  • 1590 просмотров
  • 8 комментариев
МАРКЕВИЧ: «Если мы разрешим Суркисам вернуться, тогда мы ничего не стоим»
© УАФ. Мирон Маркевич

Бывший тренер «Металлиста», «Днепра» и национальной сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о будущем братьев Суркисов.
 
— Как думаете, Суркисы вернутся в Украину?
— Если мы разрешим им вернуться, тогда мы ничего не стоим. Это будет полный маразм. 
 
— «Динамо» может существовать без Суркисов?
— «Динамо» должно существовать! Это символ и гордость Украины. Но клубом должны заниматься люди, которые любят «Динамо» и Украину, а не вот это вот.
 
— Леоненко говорил, что «Динамо» могут забрать у Суркисов и национализировать. Как считаете, это будет плюсом для клуба?
— Я не думаю, что сейчас будет легко содержать «Динамо». Надо найти таких людей, которые будут развивать клуб. Я уверен, что с «Динамо», «Шахтером» и «Металлистом» будет всё хорошо, главное, — чтобы мы победили.

Источник — FanDay

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Віталій Ткачук, 18.04.2022 12:41
    +4
    Дістав цей дідо. Сам роками сидить в федерації, ні за що не відповідає, а Суркіс винен що вони з павелком не можуть домовитись про спаринги збірної.
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    online
    Sviatoslav Kudelych, 18.04.2022 12:58 (изменен)
    +1
    Як там синок в Європі поживає? Переживає за Україну?
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    online
    Gargantua, 18.04.2022 12:57
    +1
    VitosKH, 18.04.2022 12:40
    А он уехал во время военного положения или до?
    а яка різниця коли поїхав, у нього немає змоги повернутись ? мільйони повертаються а він бідося не може.
    синочок Маркевича у Іспанію поїхав уже після початку війни.
    просто Маркевич отримує гроші у федерації ні за що, тому відробляє в інтересах Павелка такими заявами.
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    online
    Gargantua, 18.04.2022 12:37
    +1
    через отаких придурків і розруха в країні.
    Тільки руйнувати може та срач розводити.
    що ж він про Ярославського мовчить, де Ярославський?
    Ссылка
    online
    Александр Ад, 18.04.2022 12:34
    +1
    На якому законі ми можемо н
    е дозволіти?Марке може ти бушь фінансувати?
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    online
    leccinum, 18.04.2022 13:08
    0
    Sviatoslav Kudelych, 18.04.2022 12:58
    Як там синок в Європі поживає? Переживає за Україну?
    "ви нє панімаєтє. ето другоє"(с)
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    online
    leccinum, 18.04.2022 13:06
    0
    Суркіси, звичайно таварісчі мутниє, та хто такий Миросько, щоб вирішувати, пускати їх в країну чи ні?
    ----------------------------------------------------
    "Но клубом должны заниматься люди, которые любят «Динамо» и Украину, а не вот это вот"(с)
    такі ось любвєобільниє, не "вот ето вот", вже займалися Карпатами, Дніпром, Металістом. і що?
    Ссылка
    online
    VitosKH, 18.04.2022 12:40
    -4
    Gargantua, 18.04.2022 12:37
    через отаких придурків і розруха в країні.
    Тільки руйнувати може та срач розводити.
    що ж він про Ярославського мовчить, де Ярославський?
    А он уехал во время военного положения или до?
    Ссылка
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