МАРКЕВИЧ: «Если мы разрешим Суркисам вернуться, тогда мы ничего не стоим»

Бывший тренер «Металлиста», «Днепра» и национальной сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о будущем братьев Суркисов.
— Как думаете, Суркисы вернутся в Украину?
— Если мы разрешим им вернуться, тогда мы ничего не стоим. Это будет полный маразм.
— «Динамо» может существовать без Суркисов?
— «Динамо» должно существовать! Это символ и гордость Украины. Но клубом должны заниматься люди, которые любят «Динамо» и Украину, а не вот это вот.
— Леоненко говорил, что «Динамо» могут забрать у Суркисов и национализировать. Как считаете, это будет плюсом для клуба?
— Я не думаю, что сейчас будет легко содержать «Динамо». Надо найти таких людей, которые будут развивать клуб. Я уверен, что с «Динамо», «Шахтером» и «Металлистом» будет всё хорошо, главное, — чтобы мы победили.
Источник — FanDay
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синочок Маркевича у Іспанію поїхав уже після початку війни.
просто Маркевич отримує гроші у федерації ні за що, тому відробляє в інтересах Павелка такими заявами.
Тільки руйнувати може та срач розводити.
що ж він про Ярославського мовчить, де Ярославський?
е дозволіти?Марке може ти бушь фінансувати?
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"Но клубом должны заниматься люди, которые любят «Динамо» и Украину, а не вот это вот"(с)
такі ось любвєобільниє, не "вот ето вот", вже займалися Карпатами, Дніпром, Металістом. і що?
Тільки руйнувати може та срач розводити.
що ж він про Ярославського мовчить, де Ярославський?
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