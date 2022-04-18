Игорь СУРКИС: «Пишут, что я дружу с Бекали, но я его в глаза не видел»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о благотворительных матчах команды и том, как проходит процесс сбора денег для Украины:

«Как проходит процесс сбора денег? Я могу предоставить контракты, которые подписывал с клубами на благотворительные матчи. Европейские клубы, для привлечения больших денег, подключают телевидение и спонсоров. Президент «Легии» объявил, что к концу месяца опубликует отчет о собранной сумме, потому что было множество спонсоров и нужно отчитаться.

Все собранные деньги переведут в украинское посольство в Польше. И так будет во всех странах! Еще не состоялись матчи, а меня уже начали обвинять, что я на этом деньги хочу заработать. Каким образом я могу заработать деньги, если их собирает клуб-соперник и отправляет в наше посольство? Нашим гражданам сегодня важна каждая копейка. Деньгами будет распоряжаться наше правительство, а задача «Динамо» – привлечь интересных соперников на матчи и заработать побольше денег для страны.

С кем из клубов удалось договориться? Уже известно, что мы играем с ЧФР «Клуж», «Боруссией» Дортмунд и «Динамо» Загреб. После антиукраинских высказываний президента «Стяуа» Джиджи Бекали мы поблагодарили клуб за то, что принял нашу команду в тяжелое время, но сразу же отменили встречу. Вместо «Стяуа» выбрали в соперники ЧФР «Клуж». Многие пишут, что я дружу с Бекали, но я его в глаза не видел. У меня есть знакомые с такой фамилией, но это просто однофамильцы.

Мы ведем переговоры с «Миланом» о проведении благотворительного матча. Они уже согласились, но пока не могут найти окно, ведь у них идет борьба за чемпионство в Серии А. Также идут переговоры с «Эвертоном» и «Вест Хэмом», чтобы они нашли окна для игр с нами. Я общаюсь с Ярмоленко каждые 2–3 дня, он все время давит на своё руководство. Андрей – патриот и хочет, чтобы этот матч состоялся».