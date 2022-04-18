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Игорь СУРКИС: «Пишут, что я дружу с Бекали, но я его в глаза не видел»

Президент «Динамо» рассказал как проходит процесс сбора денег для Украины

  • 18.04.2022 21:50
  • 1345 просмотров
  • 5 комментариев
Игорь СУРКИС: «Пишут, что я дружу с Бекали, но я его в глаза не видел»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о благотворительных матчах команды и том, как проходит процесс сбора денег для Украины:

«Как проходит процесс сбора денег? Я могу предоставить контракты, которые подписывал с клубами на благотворительные матчи. Европейские клубы, для привлечения больших денег, подключают телевидение и спонсоров. Президент «Легии» объявил, что к концу месяца опубликует отчет о собранной сумме, потому что было множество спонсоров и нужно отчитаться. 

Все собранные деньги переведут в украинское посольство в Польше. И так будет во всех странах! Еще не состоялись матчи, а меня уже начали обвинять, что я на этом деньги хочу заработать. Каким образом я могу заработать деньги, если их собирает клуб-соперник и отправляет в наше посольство? Нашим гражданам сегодня важна каждая копейка. Деньгами будет распоряжаться наше правительство, а задача «Динамо» – привлечь интересных соперников на матчи и заработать побольше денег для страны.

С кем из клубов удалось договориться? Уже известно, что мы играем с ЧФР «Клуж», «Боруссией» Дортмунд и «Динамо» Загреб. После антиукраинских высказываний президента «Стяуа» Джиджи Бекали мы поблагодарили клуб за то, что принял нашу команду в тяжелое время, но сразу же отменили встречу. Вместо «Стяуа» выбрали в соперники ЧФР «Клуж». Многие пишут, что я дружу с Бекали, но я его в глаза не видел. У меня есть знакомые с такой фамилией, но это просто однофамильцы. 

Мы ведем переговоры с «Миланом» о проведении благотворительного матча. Они уже согласились, но пока не могут найти окно, ведь у них идет борьба за чемпионство в Серии А. Также идут переговоры с «Эвертоном» и «Вест Хэмом», чтобы они нашли окна для игр с нами. Я общаюсь с Ярмоленко каждые 2–3 дня, он все время давит на своё руководство. Андрей – патриот и хочет, чтобы этот матч состоялся».

Источник — FanDay

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    GloryUkraine, 18.04.2022 22:01
    +1
    Павел Гришин, 18.04.2022 21:54
    Ты дружишь срускис с метверчуком.
    Зеленський в очах пуйла бачив бажання миру.
    Ссылка
    online
    FunnyCat_____, 18.04.2022 22:23
    0
    AK.228, 18.04.2022 22:14
    Все ясно - одні топ клуби і тренер Всесвіту який " с высоты своего опыта"
    Федя , а где аккаунт Calm, с которого ты писал час назад ?
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    online
    Олег Прок, 18.04.2022 22:08
    0
    Павел Гришин, 18.04.2022 21:54
    Ты дружишь срускис с метверчуком.
    Рассказать с кем твой хозяин ахмэтав дружит?
    Ссылка
    online
    AK.228, 18.04.2022 22:14
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    Все ясно - одні топ клуби і тренер Всесвіту який " с высоты своего опыта"
    Ссылка
    online
    Павел Гришин, 18.04.2022 21:54
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    Ты дружишь срускис с метверчуком.
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