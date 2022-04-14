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Динамо отменило матч со Стяуа, владелец которой оскорбил Азов

Вместо этого киевляне сыграют с «Клужем»

  • 14.04.2022 19:43
  • 2290 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо отменило матч со Стяуа, владелец которой оскорбил Азов

«Динамо» официально сообщила об отмене товарищеского матча со «Стяуа». Это связано с заявлениями президента румынского клуба Джиджи Бекали, который вчера назвал полк «Азов» «нацистской группировкой».

При этом «Динамо» поблагодарило «Стяуа» и Бекали за организацию тренировочного процесса для «Динамо» в Румынии. Однако заявления владельца клуба, по мнению киевлян, являются неприемлемыми.

Вместо «Стяуа» «Динамо» проведет матч против текущего лидера чемпионата Румынии, «Клужа». Поединок состоится 20 апреля, начало – в 21:30 по Киеву.

Источник — ФК Динамо Киев

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    bonv, 14.04.2022 19:51
    +7
    Респект Азову! Ганьба бекалі! Динамо Київ уважуха!
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