Динамо отменило матч со Стяуа, владелец которой оскорбил Азов

«Динамо» официально сообщила об отмене товарищеского матча со «Стяуа». Это связано с заявлениями президента румынского клуба Джиджи Бекали, который вчера назвал полк «Азов» «нацистской группировкой».

При этом «Динамо» поблагодарило «Стяуа» и Бекали за организацию тренировочного процесса для «Динамо» в Румынии. Однако заявления владельца клуба, по мнению киевлян, являются неприемлемыми.

Вместо «Стяуа» «Динамо» проведет матч против текущего лидера чемпионата Румынии, «Клужа». Поединок состоится 20 апреля, начало – в 21:30 по Киеву.