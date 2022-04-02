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Стало известно, когда состоится товарищеский матч Стяуа – Динамо

Встреча будет сыграна на следующей неделе

  • 02.04.2022 16:22
  • 517 просмотров
  • 1 комментарий
Стало известно, когда состоится товарищеский матч Стяуа – Динамо
© digisport.ro

Наставник «Стяуа» Антон Петря рассказал, когда состоится предстоящий спарринг с киевским «Динамо» в Румынии.
 
«В среду сыграем товарищеский матч с «Динамо» – в 20:00. Встреча пройдет в рамках акции «Объединенные для Украины». Думаю, это очень хорошая идея», – сказал Петря.
 
Отметим, что вчера киевляне должны были прибыть в Бухарест и начать тренировки под руководством Мирчи Луческу.

Источник — Digisport.ro

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    #SaveMariupol, 02.04.2022 16:42
    +1
    А потом ещё можно Шериф пригласить. (
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