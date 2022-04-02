Стало известно, когда состоится товарищеский матч Стяуа – Динамо

Наставник «Стяуа» Антон Петря рассказал, когда состоится предстоящий спарринг с киевским «Динамо» в Румынии.
«В среду сыграем товарищеский матч с «Динамо» – в 20:00. Встреча пройдет в рамках акции «Объединенные для Украины». Думаю, это очень хорошая идея», – сказал Петря.
Отметим, что вчера киевляне должны были прибыть в Бухарест и начать тренировки под руководством Мирчи Луческу.
Источник — Digisport.ro
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.