Стало известно, когда состоится товарищеский матч Стяуа – Динамо

Наставник «Стяуа» Антон Петря рассказал, когда состоится предстоящий спарринг с киевским «Динамо» в Румынии.



«В среду сыграем товарищеский матч с «Динамо» – в 20:00. Встреча пройдет в рамках акции «Объединенные для Украины». Думаю, это очень хорошая идея», – сказал Петря.



Отметим, что вчера киевляне должны были прибыть в Бухарест и начать тренировки под руководством Мирчи Луческу.