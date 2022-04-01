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Динамо в пятницу вечером прибудет в Бухарест и начнет тренировки с Луческу

Киевляне вскоре возобновят полноценный тренировочный процесс

  • 01.04.2022 14:16
  • 192 просмотра
  • 3 комментария
Динамо в пятницу вечером прибудет в Бухарест и начнет тренировки с Луческу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Киевское «Динамо» в пятницу отправляется в Бухарест, где начнет тренировки под руководством Мирчи Луческу. Об этом сообщил независимый румынский журналист Эммануэль Рошу.
 
«Сейчас команда киевского «Динамо» отправляется в Бухарест. Ожидается, что они прибудут поздно вечером. В ближайшее время они приступят к тренировкам под руководством Мирчи Луческу», – сообщил журналист.
 
Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис сообщил, что киевлянам дали разрешение на проведение благотворительных матчей с европейскими клубами за границей Украины.

Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    PETP0, 01.04.2022 14:26
    +1
    Я 40 років вболював за Динамо! Тепер воно для мене вмерло. Як можна вболювати за клуб, в якому є такі тварини як суркіси і луческу?!
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    online
    AK.228, 01.04.2022 14:32
    0
    Одна надежда , что динамо в благотворительных матчах соберут в денежном эквиваленте хотя пару Maybach S650 , на котором их президент свалил из страны
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    Face Control, 01.04.2022 14:28
    0
    И это был типа «народный» клуб? Треш.
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