Динамо в пятницу вечером прибудет в Бухарест и начнет тренировки с Луческу

Киевское «Динамо» в пятницу отправляется в Бухарест, где начнет тренировки под руководством Мирчи Луческу. Об этом сообщил независимый румынский журналист Эммануэль Рошу.
«Сейчас команда киевского «Динамо» отправляется в Бухарест. Ожидается, что они прибудут поздно вечером. В ближайшее время они приступят к тренировкам под руководством Мирчи Луческу», – сообщил журналист.
Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис сообщил, что киевлянам дали разрешение на проведение благотворительных матчей с европейскими клубами за границей Украины.
Источник — Twitter
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