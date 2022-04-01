Динамо в пятницу вечером прибудет в Бухарест и начнет тренировки с Луческу

Киевское «Динамо» в пятницу отправляется в Бухарест, где начнет тренировки под руководством Мирчи Луческу. Об этом сообщил независимый румынский журналист Эммануэль Рошу.



«Сейчас команда киевского «Динамо» отправляется в Бухарест. Ожидается, что они прибудут поздно вечером. В ближайшее время они приступят к тренировкам под руководством Мирчи Луческу», – сообщил журналист.



Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис сообщил, что киевлянам дали разрешение на проведение благотворительных матчей с европейскими клубами за границей Украины.