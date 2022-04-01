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Игорь СУРКИС: «Никто из украинских игроков Динамо не будет продан»

Президент «Динамо» рассказал, почему команда покинет Украину

  • 01.04.2022 10:49
  • 1060 просмотров
  • 4 комментария
Игорь СУРКИС: «Никто из украинских игроков Динамо не будет продан»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал выезд своей команды за границу. Столичный клуб сыграет серию товарищеских матчей с европейскими топ-клубами.

«Оно (разрешение прим.) действует с 1 апреля, и это не шутка. Мы обратились с инициативой проведения благотворительных матчей с европейскими клубами, вся выручка от которых будет направлена ​​на борьбу Украины с российским агрессором. Есть вероятность, что в рамках этих матчей перед зрителями будут выступать наши артисты, которые сейчас находятся за границей. Собранные средства будут отправлены в ВСУ, на благотворительные и волонтерские цели каждой из принимающих сторон.

Ни один украинский игрок не будет продан в это трансферное окно. Вопросы о переходах будут рассматриваться не раньше летнего трансферного периода. Более того, мы и легионеров – таких как Вербич и Кендзера – отпустили только на арендных правах. Все наши футболисты, учитывая игроков юношеской команды, подписали документ о своем возвращении в страну после окончания благотворительных матчей и поединка Юношеской лиги УЕФА против «Спортинга» соответственно.

Временно остаться за границей смогут только сборники, если вопрос их подготовки к стыковым матчам будет официально решен на уровне УАФ и государственных ведомств.

Первыми нашу инициативу поддержали «Стяуа» и «Легия». Стартовым, скорее всего, станет матч в Варшаве, который состоится 12 апреля. До этого времени мы будем базироваться в Румынии. Кроме того, Мальдини подписал соответствующее письмо от «Милан». Готовность сыграть с нами для Украины выразили ПСЖ и «Барселона». Эти клубы сейчас ищут окна в своем календаре. Мирча Луческу говорил на эту тему и с Пепом Гвардиолой. Надеемся, что и «Ман Сити» тоже попытается найти дату для проведения такой игры», - сказал Суркис.

Источник — ТаТоТаке

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    GREEN DAY belokon, 01.04.2022 11:46
    0
    nick07, 01.04.2022 11:08
    тобто самі Суркіси вивозять валізи готівки з десятком мільйонів доларів, а зараз організовують благодійний турнір для збору коштів на потреби ЗСУ?
    Шо ти видумуєш, які валізи? Чо ви ото накинулись на Суркісів?
    Тобі назвати справжніх героїв? Задай краще собі питання де зараз Потураєв, Баканов, всякі там Гордони
    Ссылка
    online
    Vladyslav Gorbyk, 01.04.2022 11:46
    0
    Maks Maks, 01.04.2022 11:14
    Які валізи? Ти це сам придумав, чи Болотніков підказав?
    До чого тут Болотніков, він вчора збрехав?
    Ссылка
    online
    Maks Maks, 01.04.2022 11:14
    0
    nick07, 01.04.2022 11:08
    тобто самі Суркіси вивозять валізи готівки з десятком мільйонів доларів, а зараз організовують благодійний турнір для збору коштів на потреби ЗСУ?
    Які валізи? Ти це сам придумав, чи Болотніков підказав?
    Ссылка
    online
    nick07, 01.04.2022 11:08
    -3
    тобто самі Суркіси вивозять валізи готівки з десятком мільйонів доларів, а зараз організовують благодійний турнір для збору коштів на потреби ЗСУ?
    Ссылка
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