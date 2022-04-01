Игорь СУРКИС: «Никто из украинских игроков Динамо не будет продан»

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал выезд своей команды за границу. Столичный клуб сыграет серию товарищеских матчей с европейскими топ-клубами.

«Оно (разрешение прим.) действует с 1 апреля, и это не шутка. Мы обратились с инициативой проведения благотворительных матчей с европейскими клубами, вся выручка от которых будет направлена ​​на борьбу Украины с российским агрессором. Есть вероятность, что в рамках этих матчей перед зрителями будут выступать наши артисты, которые сейчас находятся за границей. Собранные средства будут отправлены в ВСУ, на благотворительные и волонтерские цели каждой из принимающих сторон.

Ни один украинский игрок не будет продан в это трансферное окно. Вопросы о переходах будут рассматриваться не раньше летнего трансферного периода. Более того, мы и легионеров – таких как Вербич и Кендзера – отпустили только на арендных правах. Все наши футболисты, учитывая игроков юношеской команды, подписали документ о своем возвращении в страну после окончания благотворительных матчей и поединка Юношеской лиги УЕФА против «Спортинга» соответственно.

Временно остаться за границей смогут только сборники, если вопрос их подготовки к стыковым матчам будет официально решен на уровне УАФ и государственных ведомств.

Первыми нашу инициативу поддержали «Стяуа» и «Легия». Стартовым, скорее всего, станет матч в Варшаве, который состоится 12 апреля. До этого времени мы будем базироваться в Румынии. Кроме того, Мальдини подписал соответствующее письмо от «Милан». Готовность сыграть с нами для Украины выразили ПСЖ и «Барселона». Эти клубы сейчас ищут окна в своем календаре. Мирча Луческу говорил на эту тему и с Пепом Гвардиолой. Надеемся, что и «Ман Сити» тоже попытается найти дату для проведения такой игры», - сказал Суркис.