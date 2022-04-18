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ВИДЕО. Игрок Вест Хэма заплакал, увидев, какую травму нанес сопернику

Никола Влашич очень эмоционально отреагировал на игровой эпизод

  • 18.04.2022 12:55
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ВИДЕО. Игрок Вест Хэма заплакал, увидев, какую травму нанес сопернику
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 33-го тура АПЛ «Вест Хэм» в домашних стенах расписал мировую в матче с «Бернли»
 
На 22-й минуте полузащитник гостей Эшли Вествуд пошел в подкат против хавбека Николая Влашича. Получилось максимально неудачно, игрок «Бернли» получил ужасную травму.
 
Увидев, что случилось с Вествудом, игрок «Вест Хэма» схватился за голову и расплакался.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Источник — Sport.ua

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