ВИДЕО. Игрок Вест Хэма заплакал, увидев, какую травму нанес сопернику

В матче 33-го тура АПЛ «Вест Хэм» в домашних стенах расписал мировую в матче с «Бернли».



На 22-й минуте полузащитник гостей Эшли Вествуд пошел в подкат против хавбека Николая Влашича. Получилось максимально неудачно, игрок «Бернли» получил ужасную травму.



Увидев, что случилось с Вествудом, игрок «Вест Хэма» схватился за голову и расплакался.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine