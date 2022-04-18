ВИДЕО. Игрок Вест Хэма заплакал, увидев, какую травму нанес сопернику

В матче 33-го тура АПЛ «Вест Хэм» в домашних стенах расписал мировую в матче с «Бернли».
На 22-й минуте полузащитник гостей Эшли Вествуд пошел в подкат против хавбека Николая Влашича. Получилось максимально неудачно, игрок «Бернли» получил ужасную травму.
Увидев, что случилось с Вествудом, игрок «Вест Хэма» схватился за голову и расплакался.
westwood injury video pic.twitter.com/WjBy9C14qt— 🏌🏼♂️ (@10harg) April 17, 2022
Источник — Sport.ua
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