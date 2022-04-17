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33-й тур
Вест Хэм
1 : 1
Бёрнли
17.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Вест Хэм расписал мировую с Бернли, волевая победа Ньюкасла

Андрей Ярмоленко на поле не выходил

  • 17.04.2022 18:13
  • 318 просмотров
  • 1 комментарий
Вест Хэм расписал мировую с Бернли, волевая победа Ньюкасла
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 33-го тура АПЛ «Вест Хэм» сумел отыграться в матче с «Бернли», завершив встречу вничью.
 
Украинец Андрей Ярмоленко провел весь матч на скамейке запасных.
 
Таким образом, «молотобойцы» отстали от еврокубковой зоны на два очка.

Еще в одном матче тура «Ньюкасл» вырвал победу над «Лестером». 
 
Чемпионат Англии. 33-й тур

«Вест Хэм» – «Бернли» – 1:1
Голы: 0:1 – 33 Вегорст, 1:1 – 74 Соучек.

«Ньюкасл» – «Лестер» – 2:1
Голы: 0:1 – 19 Лукман, 1:1 – 30 Бруно Гимараэс, 1:2 – 90+5 Бруно Гимараэс.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ivan Vismutenko, 17.04.2022 18:21
    +2
    Ещё одни конкуренты МЮ полиняли. Так что не зря Роналду свой хет-трик выдал.)
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