Вест Хэм расписал мировую с Бернли, волевая победа Ньюкасла

В матче 33-го тура АПЛ «Вест Хэм» сумел отыграться в матче с «Бернли», завершив встречу вничью.



Украинец Андрей Ярмоленко провел весь матч на скамейке запасных.



Таким образом, «молотобойцы» отстали от еврокубковой зоны на два очка.

Еще в одном матче тура «Ньюкасл» вырвал победу над «Лестером».



Чемпионат Англии. 33-й тур

«Вест Хэм» – «Бернли» – 1:1

Голы: 0:1 – 33 Вегорст, 1:1 – 74 Соучек.

«Ньюкасл» – «Лестер» – 2:1

Голы: 0:1 – 19 Лукман, 1:1 – 30 Бруно Гимараэс, 1:2 – 90+5 Бруно Гимараэс.

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