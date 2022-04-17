Вест Хэм расписал мировую с Бернли, волевая победа Ньюкасла

В матче 33-го тура АПЛ «Вест Хэм» сумел отыграться в матче с «Бернли», завершив встречу вничью.
Украинец Андрей Ярмоленко провел весь матч на скамейке запасных.
Таким образом, «молотобойцы» отстали от еврокубковой зоны на два очка.
Еще в одном матче тура «Ньюкасл» вырвал победу над «Лестером».
Чемпионат Англии. 33-й тур
«Вест Хэм» – «Бернли» – 1:1
Голы: 0:1 – 33 Вегорст, 1:1 – 74 Соучек.
«Ньюкасл» – «Лестер» – 2:1
Голы: 0:1 – 19 Лукман, 1:1 – 30 Бруно Гимараэс, 1:2 – 90+5 Бруно Гимараэс.
Источник — Sport.ua
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