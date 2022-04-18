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Гент
0 : 0
(4:3)
Андерлехт
18.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Безус с трофеем! Гент выиграл Кубок Бельгии, одолев по пенальти Андерлехт

Тренеры «Андерлехта» оставили украинца Богдана Михайличенко в резерве

  • 18.04.2022 19:00
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Безус с трофеем! Гент выиграл Кубок Бельгии, одолев по пенальти Андерлехт
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Безус

18 апреля состоялся финальный матч Кубка Бельгии между командами «Гент» и «Андерлехт».

У Гента в основе вышел украинец Роман Безус и провел на поле 88 минут, после чего был заменен. В первом тайме Безус даже отправил мяч в ворота, но гол засчитан не был.

Тренеры «Андерлехта» оставили украинца Богдана Михайличенко в резерве.

Основное и дополнительное время завершилось без забитых голов. Обладателем трофея в 4-й раз стал «Гент», футболисты которого лучше соперника исполнили послематчевые пенальти.

Кубок Бельгии 2021/22

Финал, 18 апреля

Гент – Андерлехт – 0:0 (пен. 4:3)

Серия пенальти: Де Сарт (1:0), Гомес (1:1), Ханче-Ольсен (2:1), Раман (2:2), Кастро-Монтес (3:2), Капа (3:3), Лемаич (4:3), Каллен (не забил), Нгаде-Нгаджуи (не забил), Мурильо (не забил).

Обладатели Кубка Бельгии: Брюгге (11), Андерлехт (9), Стандард (8), Генк (5), Гент (4), Антверпен (3).

Все фото: Getty Images/Global Images Ukraine

События матча
120+4' ГОЛ ! С пенальти забил Дарко Лемаич (Гент).
120+3' ГОЛ ! С пенальти забил Марко Кана (Андерлехт).
120+3' ГОЛ ! С пенальти забил Алессио Кастро-Монтес (Гент).
120+2' ГОЛ ! С пенальти забил Бенито Раман (Андерлехт).
120+2' ГОЛ ! С пенальти забил Андреас Ханше-Ольсен (Гент).
120+1' ГОЛ ! С пенальти забил Серхио Гомес (Андерлехт).
120+1' ГОЛ ! С пенальти забил Жульен де Сарт (Гент).

Источник — Sport.ua

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