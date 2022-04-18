18 апреля в 16:00 проходит финальный матч Кубка Бельгии между командами «Гент» и «Андерлехт».
У Гента в основе вышел украинец Роман Безус. Тренеры «Андерлехта» заявили Богдана Михайличенко в резерве.
Гент – Андерлехт. Финал. Безус против Михайличенко. Смотреть онлайн. LIVE
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.