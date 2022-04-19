18 апреля состоялся финальный матч Кубка Бельгии между командами «Гент» и «Андерлехт».
У Гента в основе вышел украинец Роман Безус и провел на поле 88 минут, после чего был заменен. В первом тайме Безус даже отправил мяч в ворота, но гол засчитан не был. Тренеры «Андерлехта» оставили украинца Богдана Михайличенко в резерве.
Основное и дополнительное время завершилось без забитых голов. Обладателем трофея в 4-й раз стал «Гент», футболисты которого лучше соперника исполнили послематчевые пенальти.
Кубок Бельгии 2021/22
Финал, 18 апреля
Гент – Андерлехт – 0:0 (пен. 4:3)
Серия пенальти: Де Сарт (1:0), Гомес (1:1), Ханче-Ольсен (2:1), Раман (2:2), Кастро-Монтес (3:2), Капа (3:3), Лемаич (4:3), Каллен (не забил), Нгаде-Нгаджуи (не забил), Мурильо (не забил).
|120+4'
|ГОЛ ! С пенальти забил Дарко Лемаич (Гент).
|120+3'
|ГОЛ ! С пенальти забил Марко Кана (Андерлехт).
|120+3'
|ГОЛ ! С пенальти забил Алессио Кастро-Монтес (Гент).
|120+2'
|ГОЛ ! С пенальти забил Бенито Раман (Андерлехт).
|120+2'
|ГОЛ ! С пенальти забил Андреас Ханше-Ольсен (Гент).
|120+1'
|ГОЛ ! С пенальти забил Серхио Гомес (Андерлехт).
|120+1'
|ГОЛ ! С пенальти забил Жульен де Сарт (Гент).
Источник — Sport.ua
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