18 апреля состоялся финальный матч Кубка Бельгии между командами «Гент» и «Андерлехт».

У Гента в основе вышел украинец Роман Безус и провел на поле 88 минут, после чего был заменен. В первом тайме Безус даже отправил мяч в ворота, но гол засчитан не был. Тренеры «Андерлехта» оставили украинца Богдана Михайличенко в резерве.

Основное и дополнительное время завершилось без забитых голов. Обладателем трофея в 4-й раз стал «Гент», футболисты которого лучше соперника исполнили послематчевые пенальти.

Кубок Бельгии 2021/22

Финал, 18 апреля

Гент – Андерлехт – 0:0 (пен. 4:3)

Серия пенальти: Де Сарт (1:0), Гомес (1:1), Ханче-Ольсен (2:1), Раман (2:2), Кастро-Монтес (3:2), Капа (3:3), Лемаич (4:3), Каллен (не забил), Нгаде-Нгаджуи (не забил), Мурильо (не забил).