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Павелко договорился с Суркисом: игроки Динамо приедут в сборную 3 мая

Стороны нашли компромисс и погасили конфликт

  • 18.04.2022 20:05
  • 3423 просмотра
  • 29 комментариев
Павелко договорился с Суркисом: игроки Динамо приедут в сборную 3 мая
© Facebook

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил в Facebook, что договорился с Игорем Суркисом о компромиссе.

Таким образом, игроки киевского «Динамо» приедут в сборную 3 мая 2022 года.

Андрей Павелко: «Набрал президента киевского «Динамо». Конструктивно поговорили о сборной Украины. Игорь Суркис заверил, что все футболисты ФК «Динамо» Киев, вызванные Александром Петраков, будут в расположении сборной 3 мая.

Спасибо президенту «Динамо» за понимание и поддержку национальной сборной! Слава ВСУ! Слава Украине!»

Напомним, конфликт разгорелся из-за того, что руководство «Динамо» отказалось досрочно отпускать своих игроков в расположение сборной Украины на сборы в мае перед матчами квалификации ЧМ-2022. 

Ранее коуч сборной Александр Петраков настаивал на дате 29 апреля (затем 2 мая), а президент киевское «Динамо» говорил о 23 мая.

Источник — Facebook

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Alex AS, 18.04.2022 20:10
    +9
    И зачем изначально было разводить все это
    Ссылка
    online
    Oleksandr Kelym, 18.04.2022 20:38
    +5
    ЦІКАВО: чому про гравців вирішує НЕ ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР збірної а чиновнок-бюрократ ?
    Ссылка
    online
    gajvir, 18.04.2022 20:13
    +3
    Гнила провокація УАФ провалилася. Разом до Перемоги!
    Ссылка
    online
    sahka1981, 18.04.2022 20:10
    +3
    Ну нарешті здоровий глузд переміг недолуги амбіції чинуш з контрольованого відомо ким УАФ!
    І потрібно було підіймати такий срач в такий час, це просто безглуздя якесь!
    Ссылка
    online
    Tasha19, 18.04.2022 20:47
    +1
    А не могли одразу домовитись
    Ссылка
    online
    Павел Гришин, 18.04.2022 21:03 (изменен)
    0
    veter, 18.04.2022 21:02
    Уже не до Суркиса...
    Российские войска утром в понедельник, 18 апреля, начали наступление на Донбассе. Они попытались пойти в наступление вдоль линии фронта в трех областях Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на эфир телемарафона.
    Данилов отметил, что захватчики активизировались на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Они пытаются прорвать оборону украинских войск. (
    Возьмут они в рот везде .
    Ссылка
    online
    Павел Гришин, 18.04.2022 21:03
    0
    barsch., 18.04.2022 21:00
    Хто такий Суркіс?
    Иди вслед за сруским кораблем ,если ты тупой .
    Ссылка
    online
    veter, 18.04.2022 21:02
    0
    Уже не до Суркиса...
    Российские войска утром в понедельник, 18 апреля, начали наступление на Донбассе. Они попытались пойти в наступление вдоль линии фронта в трех областях Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на эфир телемарафона.
    Данилов отметил, что захватчики активизировались на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Они пытаются прорвать оборону украинских войск. (
    Ссылка
    online
    barsch., 18.04.2022 21:00
    0
    Павел Гришин, 18.04.2022 20:59
    Что сделал Я? тебя не касается ,не твоего тупого ума дело ,я тебе любителю суркисов ,что кто сделал ,расказывать буду,прыгай на бутылке с кивой дальше и защищай суркисов.
    Хто такий Суркіс?
    Ссылка
    online
    barsch., 18.04.2022 20:53
    0
    Павел Гришин, 18.04.2022 20:41
    А ты сейчас где ,в немецком порно на бутылке ?
    Я в Мюнхені, майже 30 років вже. І щоб у тебє далі питань не було, зразу скажу, за півтора місяці я зібрав більше 20 тон гуманітарки і більш 80 тисячь евро для ВСУ. І я не громадянин України, і ніколи їм не був.
    А що зробив ти?
    Ссылка
    online
    Calm, 18.04.2022 20:45
    0
    Півень опзежний увімкнув задню....
    Ссылка
    online
    Jumanji_8841, 18.04.2022 20:40
    0
    barsch., 18.04.2022 20:34
    А ти зараз дє? На диванї?
    не звертай уваги, то підар руський, в нього сьогодні таке завдання )))
    Ссылка
    online
    Jumanji_8841, 18.04.2022 20:38
    0
    Олег Прок, 18.04.2022 20:33
    Донецких плющит не по-детски. Не забудьте за опзж проголосовать не выборах.
    надо же ахметке как-то выкручиваться, вот и научили учителя из кремля кудахкать на каждом углу, что это Динамо клуб сепаров, а не шахта ))
    Ссылка
    online
    barsch., 18.04.2022 20:34
    0
    Павел Гришин, 18.04.2022 20:22
    А внуки суркисов сруских вернуться в Украину ?
    А ти зараз дє? На диванї?
    Ссылка
    online
    Павел Гришин, 18.04.2022 20:59 (изменен)
    -1
    barsch., 18.04.2022 20:56
    А що зробив ти?
    Что сделал Я? тебя не касается ,не твоего тупого ума дело ,я тебе любителю суркисов ,что кто сделал ,расказывать буду,прыгай на бутылке с кивой дальше и защищай суркисов.
    Ссылка
    online
    barsch., 18.04.2022 20:56
    -1
    Павел Гришин, 18.04.2022 20:56
    Такими вещами не хвалятся тупица суркисновая.
    А що зробив ти?
    Ссылка
    online
    Jumanji_8841, 18.04.2022 20:50
    -1
    Lev4455, 18.04.2022 20:45
    Я не можу зрозуміти чому так сильно хтось стіною стоїть за цю опезеже гидоту?
    цілком згоден, ще коли вони були ригами на чолі з ахметкою треба було їх усіх знищити
    Ссылка
    online
    Олег Прок, 18.04.2022 20:33
    -1
    Донецких плющит не по-детски. Не забудьте за опзж проголосовать не выборах.
    Ссылка
    online
    Павел Гришин, 18.04.2022 20:11
    -1
    Сруских предателей суркисов на бутылку пора уже давно.
    Ссылка
    online
    Павел Гришин, 18.04.2022 20:56 (изменен)
    -2
    barsch., 18.04.2022 20:53
    Я в Мюнхені, майже 30 років вже. І щоб у тебє далі питань не було, зразу скажу, за півтора місяці я зібрав більше 20 тон гуманітарки і більш 80 тисячь евро для ВСУ. І я не громадянин України, і ніколи їм не був.
    А що зробив ти?
    Такими вещами не хвалятся тупица суркисновая.
    Ссылка
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