Павелко договорился с Суркисом: игроки Динамо приедут в сборную 3 мая

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил в Facebook, что договорился с Игорем Суркисом о компромиссе.

Таким образом, игроки киевского «Динамо» приедут в сборную 3 мая 2022 года.

Андрей Павелко: «Набрал президента киевского «Динамо». Конструктивно поговорили о сборной Украины. Игорь Суркис заверил, что все футболисты ФК «Динамо» Киев, вызванные Александром Петраков, будут в расположении сборной 3 мая.

Спасибо президенту «Динамо» за понимание и поддержку национальной сборной! Слава ВСУ! Слава Украине!»

Напомним, конфликт разгорелся из-за того, что руководство «Динамо» отказалось досрочно отпускать своих игроков в расположение сборной Украины на сборы в мае перед матчами квалификации ЧМ-2022.

Ранее коуч сборной Александр Петраков настаивал на дате 29 апреля (затем 2 мая), а президент киевское «Динамо» говорил о 23 мая.