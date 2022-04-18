Павелко договорился с Суркисом: игроки Динамо приедут в сборную 3 мая

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил в Facebook, что договорился с Игорем Суркисом о компромиссе.
Таким образом, игроки киевского «Динамо» приедут в сборную 3 мая 2022 года.
Андрей Павелко: «Набрал президента киевского «Динамо». Конструктивно поговорили о сборной Украины. Игорь Суркис заверил, что все футболисты ФК «Динамо» Киев, вызванные Александром Петраков, будут в расположении сборной 3 мая.
Спасибо президенту «Динамо» за понимание и поддержку национальной сборной! Слава ВСУ! Слава Украине!»
Напомним, конфликт разгорелся из-за того, что руководство «Динамо» отказалось досрочно отпускать своих игроков в расположение сборной Украины на сборы в мае перед матчами квалификации ЧМ-2022.
Ранее коуч сборной Александр Петраков настаивал на дате 29 апреля (затем 2 мая), а президент киевское «Динамо» говорил о 23 мая.
Источник — Facebook
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І потрібно було підіймати такий срач в такий час, це просто безглуздя якесь!
Российские войска утром в понедельник, 18 апреля, начали наступление на Донбассе. Они попытались пойти в наступление вдоль линии фронта в трех областях Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на эфир телемарафона.
Данилов отметил, что захватчики активизировались на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Они пытаются прорвать оборону украинских войск. (
Российские войска утром в понедельник, 18 апреля, начали наступление на Донбассе. Они попытались пойти в наступление вдоль линии фронта в трех областях Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на эфир телемарафона.
Данилов отметил, что захватчики активизировались на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Они пытаются прорвать оборону украинских войск. (
А що зробив ти?
А що зробив ти?
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