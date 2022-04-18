Почему Суркис, не отпуская игроков в сборную Украины, играет с огнем

«Динамо» - вы серьезно?! Вы вообще кто?! Вы вообще зачем?! Вы вообще где?! Хотя в данном случае известно где – за границей, проводит благотворительные поединки под лозунгом «Матч за мир, остановим войну!». Ту самую войну, факт которой ваш многоуважаемый президент признал спустя почти месяц рашистской агрессии, а его родной брат, народный депутат Украины, убежавший вместе с тем самым президентом за «бугор», до сих пор так и не смог из себя выдавить хотя бы что-то внятное по поводу войны. Но сейчас пока не об этом. А о том, что «Динамо» отказывается отпускать своих футболистов в лагерь национальной сборной Украины для подготовки к игре плей-офф ЧМ-2022 против сборной Шотландии.
На мой взгляд, проблем в данном вопросе не то что не должно было быть, этот вопрос вообще не должен был возникать в распорядке дня как таковой. Главный тренер нашей сборной анонсировал тренировочный сбор своих подопечных в Словении с 29 апреля. Стало быть, все клубы, футболисты коих получили почетное право быть вызванными под знамена главной команды страны, должны взять под козырек. И всячески помогать этой самой главной команде страны. Но у нас почему-то получается подмена понятий.
Чуть раньше мы тут рассуждали на тему – а нужно ли было отпускать футболистов «Динамо» и «Шахтера» в Европу (для проведения благотворительных поединков). Я лично был «за», но с оговоркой: лучше бы вместо двух ведущих наших клубов за рубеж выпустили национальную сборную Украины, которая бы проводила серию товарищеских поединков – и против клубов, и против сборных, - собирая бы средства на помощь ВСУ и беженцам, а параллельного наигрывая связки и схемы. Так было бы правильно со всех точек зрения. Но почему-то отпустили лишь два наших ведущих клуба. Что понравилось далеко не всем здесь у нас. Точнее, многим не понравилось. Но, повторюсь, лично я считал, что такая инициатива «Динамо» и «Шахтера» имеет право на жизнь.
Собственно, я и дальше продолжаю так считать. Но в данном контексте со стороны ведомства Игоря Суркиса идет полнейшая партизанщина. Этот многоуважаемый, а еще более чем опытнейший функционер почему-то перепутал доброту со слабостью. Игорь Михайлович, футболистов вашей команды (пока еще вашей, если что) отпустили за рубеж в виду исключения. Хочу еще раз вам напомнить, что у нас в стране – война. И, стало быть, военное положение, согласно которому граждане от 18 до 60 лет должны находиться в Украине и в случае необходимости явиться в военкоматы по месту прописки. Вам за шестьдесят, вас это не касается. А вот вашего брата, который старше вас, касается непосредственно, ибо он, на минуточку, если вы забыли, народный депутат, и в эти страшные и тяжелые времена должен быть вместе со своим народом. А не со своими миллионами, вывезенными/не вывезенными через закарпатскую таможню. Но сейчас не об этом. Главное в данном случае, что вашим игрокам пошли навстречу и отпустили их за пределы страны. Хотя и не должны были бы. По абсолютно всем законам военного времени. По регламенту военного времени, если вам угодно.
ФК Динамо
Но вот вы «обсудили» этот вопрос с Мирчей Луческу, который в свою очередь «с высоты своего опыта» посчитал, что лучше футболистам «Динамо» готовиться к матчу сборной Украины против Шотландии в «серии благотворительных матчей с топ-клубами Европы». Не офигели? Ну, я промолчу о «топ-клубах»: там наиболее известный – «Айнтрахт». Но не суть. Суть в другом. Скажите на милость, почему это иностранец, призывавший не лишать россиян возможности представлять свою гнилую страну на международных соревнованиях, должен быть мерилом и истиной последней инстанции? Почему?
Неужели вы думаете, что в играх против команд типа «Левски» и «Аустрии», при всем к ним уважении, которые наверняка сыграют не основным составом, динамовские сборники получат столь необходимый игровой тонус? Им ведь, «Левски», «Аустрии», «Айнтрахту» и другим уважаемым клубам, которые согласились играть с «Динамо» под столь благородным лозунгом, важно играть не столько против конкретного Шапаренко или Забарного, сколько против «Динамо» как такового. Против одного из символов Украины. И ничего страшного не будет, если за «Динамо» в таких поединках сыграют игроки молодежки. А то и вовсе какой-нибудь мальчик из Бучи. По примеру «Шахтера». На мой взгляд, вот так было бы более правильно. Со всех точек зрения.
Вы там говорите о регламенте ФИФА и прочих вроде бы правильных вещах. Правильных в мирное время. Если бы это было в мирное время, никто бы вам и слова не сказал. А тут…Вам сделали благо, отпустив за рубеж, когда в нашей хате война, а вы теперь, уж извините, пытаетесь залезть на стол с ногами. Дурно пахнет от вашего заявления. И от письма под подписью Чохонелидзе (он его хоть читал?). Очень дурно…
Если вам хоть малость дорога судьба вашей Родины, вашей национальной сборной и вашей команды, отпустите игроков в сборную. В срок, предписанный Петраковым. Отпустите, и извинитесь. Тогда лишь инцидент будет исчерпан.
В противном случае УАФ имеет все законные основания загнать вас и ваш клуб «за можайск». Или следом за русским кораблем. Потому что в данном случае национальная ассоциация – это держава, а ваши подопечные – ее структурное подразделение. Так что не играйте с огнем – мой вам совет. Потому что, посеяв ветер, обязательно пожнете бурю. Ту именно бурю, которая сметет и вас, и особенно вашего брата. Того самого, который до сих пор так и не высказался по поводу рашистской агрессии.
Но футболисты у вас правильные. В отличие от вашего совладельца клуба. Великого немого. Тимощук вон тоже не высказался, и был не только пожизненно отлучен от украинского футбола, но и его фамилия навеки изъята из летописи отечественного спорта номер один.
Неровен час, от Григория Михайловича тоже может остаться лишь фамилия…
Валерий Василенко, Sport.ua
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ну навіщо брехати, тим більше в такий час? про мільйони уже багато разів спростували.
автор якщо не проплачений мудак, то має хорошу можливість вибачитись у каментах.
Тим більш ідіотськими є погрози про "поки що вашу команду". Та ситуація така, що в ноги треба кланятись кожному, готовому і далі утримувати футбольні клуби за свої гроші, Більша половина команд УПЛ на сьогодні фактично припинили існування.
треба спочатку у себе спитати хто ти і де ти знаходишся, і чи не варто на землю вже спуститись.
Хоть один ?
——
Разве павелко не знал , что в начала апреля , когда ДК сообщило о намерении проводить товарняки, что будет сбор национальной команды ?
——
Почему он не сообщил об этом киевлянам , чтобы они не искали спарринг партнёров ?
——
Почему уаф , само не организовало благотворительные матчи под эгидой подготовки к матчу с Шотландией ?
—
Товарищ Василенко напишет про ахметова и Шахтёр ( пока еще ваш клуб ) просто интересно
—-
Гриша уже и так должен идти да кораблем , в независимости от разрешения этой ситуации .
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И самое интересное , павелко , чья жена открыто поддерживала росиию- у нас уже представляет государство он же не в ответе за жену
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А Динамо и младший Суркис конечно же в ответе за опзЖшника гришу
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Гражданская жена президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко опубликовала провокационный пост в соцсетях, в котором призналась, что поддерживает Россию.
Екатерина Чаус, которую называют гражданской женой президента Федерации футбола Украины Павелко поздравила сборную России с победой над сборной Испании на Чемпионате мира по футболу и призналась в поддержке РФ. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.
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Ясно все .
ну навіщо брехати, тим більше в такий час? про мільйони уже багато разів спростували.
автор якщо не проплачений мудак, то має хорошу можливість вибачитись у каментах.
Тим більш ідіотськими є погрози про "поки що вашу команду". Та ситуація така, що в ноги треба кланятись кожному, готовому і далі утримувати футбольні клуби за свої гроші, Більша половина команд УПЛ на сьогодні фактично припинили існування.
треба спочатку у себе спитати хто ти і де ти знаходишся, і чи не варто на землю вже спуститись.
Більшості ця ситуація не подобається, в тому числі і мені, але Суркіс діє в рамкпх реглементу , і гравці виїзджали з офіційним дозволом. Тому дивно виглядає фраза автора про "законно загнати",чи ми вже перетворюємось на мордор?
Взагалі - пішло то Динамо куди подалі ..
Хай головний пропаГандон сурківський - пан тупорилий Шпрот виправдовується
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