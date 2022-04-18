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Игорь Суркис обвинил УАФ: «Уже 8 лет эти деятели воюют с Динамо»

Президент «Динамо» опроверг слухи о вывозе больших денег из Украины

  • 18.04.2022 19:40
  • 2303 просмотра
  • 12 комментариев
Игорь Суркис обвинил УАФ: «Уже 8 лет эти деятели воюют с Динамо»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис совершил очередной выпад в сторону Украинской ассоциации футбола и пояснил позицию по поводу конфликта с вызовом игроков клуба в сборную Украины:

«Никто ни с кем не совещался. Они придумали этот сбор, когда мы уже наметили план действий – проводить благотворительные матчи. Сейчас все возмущены и высказывают патриотические лозунги. Но в этой ситуации нужно разобраться профессионально — что будет лучше для футболистов сборной.

Нам же нужен результат, а не просто лозунги? Я в футболе 30 лет и понимаю, что если футболисты играют через два-три дня, то они находятся в оптимальном состоянии. А если собирать игроков за месяц и мучить их только тренировками, то они потом и в футбол не захотят играть. Это одна сторона медали.

Вторая сторона – для чего брать футболистов, которых потом не будут использовать? Мы же прекрасно понимаем, что из 12-ти футболистов «Динамо», в основу сборной попадут максимум трое или четверо, и мы все их знаем. Многие даже в запас не попадут, когда приедут легионеры. Они даже Бурду хотели вызвать, который не играл три года. 

Месяц их будут гонять на тренировках. О каких контрольных матчах сборной говорят, если национальные команды не соберутся, потому что в европейских лигах идут чемпионаты? Может, лучше было бы отправить главного тренера сборной Украины на матчи «Динамо» и «Шахтера», чтобы он просматривал футболистов?

Во-первых, назначенная дата сбора – это не сроки ФИФА и УЕФА. Если кто-нибудь из игроков «Динамо» или «Шахтера» получит травму, будут лечить их клубы. Когда Беседин получил на Евро серьезное повреждение и выбыл на 5 месяцев, в первые 5 дней из него сделали героя, а потом никто из УАФ ему даже не позвонил и не спросил о его самочувствии.

Во-вторых, зарплаты тоже платят клубы. В УАФ хотят, чтобы Суркис платил зарплаты, а они будут тренироваться. Надо с уважением относиться друг к другу. Сейчас непростое время для каждого. Я не мальчик, мне 63 года и не надо меня пугать, ничего плохого для страны я не сделал.

Уже говорят, очередь выстроилась национализировать Динамо? Я знаю, откуда ноги растут и кто распространяет эту информацию. Это исходит от УАФ. Вы ведь прекрасно знаете, какие у нас отношения в последнее время. Информацию о якобы вывезенных мною $17 млн тоже распространяют они. Это все идет от Павелко и Костюченко. Я чхать хотел на эти слухи [якобы «Динамо» находится под угрозой расформирования].

Я уверен, что война окончится нашей победой, а потом мы во всем разберемся. Я не знаю, какую цель они преследуют, но уже 8 лет эти деятели воюют с Динамо».

Напомним, конфликт разгорелся из-за того, что руководство «Динамо» отказалось досрочно отпускать своих игроков в расположение сборной Украины на сборы в мае перед матчами квалификации ЧМ-2022. 

Источник — FanDay

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
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    FunnyCat_____, 18.04.2022 19:46
    +2
    ахахаха спорт юа , серьезно?
    вы выставляете вырезанный кусок из огромного интервью, с самым провокационным тезисом, но игнорируете другие его части?
    ---
    чтобы сейчас кучка ботов снова набежала поливать грязью Динамо ?
    ----
    Кому интересно загуглите полное интервью " Игорь Суркис – о конфликте со сборной, цене Довбика и российских деньгах Маркевича"
    Ссылка
    online
    jovtengellium, 18.04.2022 20:08
    +1
    вся ціль цього спітчу повідомити всім,що йому 63 роки... отже не призивний вік і з"їба*ся з країни законно...
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    online
    sahka1981, 18.04.2022 20:06
    +1
    FunnyCat_____, 18.04.2022 20:03
    странная какая то позиция , выборочная что ли, или мне кажется
    Чому ж дивна? Як раз і не дивна, а ціленепралено і однобоко рижуватого відтінку...
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    online
    FunnyCat_____, 18.04.2022 20:03 (изменен)
    +1
    sahka1981, 18.04.2022 19:56
    А іншого і годі чекати...
    До речі вже давно було опубліковано оф заяву угорців з приводу тих 17 мільйонів що ніхто нічого не вивозив є оф лист, але спорт юа звісно ж цього не опублікував, так як і не опублікував пост Болотнікова про виїзд Палкіна у Відень з відеодоказом, також не опублікували заяву ультрас ШД щодо зливу інформації рашистам про данні своїх же вболівальників у 2014, неоднозначні інтерв'ю гравців ШД також ігноруються,, і так далі все в однобокому стилі..
    странная какая то позиция , выборочная что ли, или мне кажется
    Ссылка
    online
    sahka1981, 18.04.2022 19:56
    +1
    FunnyCat_____, 18.04.2022 19:46
    ахахаха спорт юа , серьезно?
    вы выставляете вырезанный кусок из огромного интервью, с самым провокационным тезисом, но игнорируете другие его части?
    ---
    чтобы сейчас кучка ботов снова набежала поливать грязью Динамо ?
    ----
    Кому интересно загуглите полное интервью " Игорь Суркис – о конфликте со сборной, цене Довбика и российских деньгах Маркевича"
    А іншого і годі чекати...
    До речі вже давно було опубліковано оф заяву угорців з приводу тих 17 мільйонів що ніхто нічого не вивозив є оф лист, але спорт юа звісно ж цього не опублікував, так як і не опублікував пост Болотнікова про виїзд Палкіна у Відень з відеодоказом, також не опублікували заяву ультрас ШД щодо зливу інформації рашистам про данні своїх же вболівальників у 2014, неоднозначні інтерв'ю гравців ШД також ігноруються,, і так далі все в однобокому стилі..
    Ссылка
    online
    Олег Прок, 18.04.2022 19:51
    +1
    Про рубли Маркевича не хотите написать? Или это вам не выгодно?
    Ссылка
    online
    GREEN DAY belokon, 18.04.2022 21:03
    0
    FunnyCat_____, 18.04.2022 19:46
    ахахаха спорт юа , серьезно?
    вы выставляете вырезанный кусок из огромного интервью, с самым провокационным тезисом, но игнорируете другие его части?
    ---
    чтобы сейчас кучка ботов снова набежала поливать грязью Динамо ?
    ----
    Кому интересно загуглите полное интервью " Игорь Суркис – о конфликте со сборной, цене Довбика и российских деньгах Маркевича"
    да забей, ресурс дерь*о
    кто дает под того и пляшут. Видел здесь критику рыжего магната хоть раз? И я не видел
    Ссылка
    online
    ALKOSruLKA, 18.04.2022 20:16
    0
    jovtengellium, 18.04.2022 20:08
    вся ціль цього спітчу повідомити всім,що йому 63 роки... отже не призивний вік і з"їба*ся з країни законно...
    ... а вік на внука Гріші поширюється ?
    Ссылка
    online
    ALKOSruLKA, 18.04.2022 20:15
    0
    а, ну раз спростував, - тоді віримо... Якби вивіз, - неодмінно зізнався б!
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    online
    Vladislav Pohily, 18.04.2022 20:07
    0
    Одним словом чергова серія давньої війнушки між Павелком й Суркісами. Сподіваюсь на мікрокліматі у збірній це ніяк не відіб'ється, а то програємо шотландцям ще до виходу на поле. Реально, це напевно тільки у нашій країні можуть розводити подібний срач навіть під час війни... Не вистачає ні у кого мудрості просто подзвонити й закрити всі ці питання не створюючи зайву напругу.
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    online
    Павел Гришин, 18.04.2022 20:01
    0
    Зачем эти предательские интервью сепаров .
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    online
    ALKOSruLKA, 18.04.2022 20:20
    -1
    Олег Прок, 18.04.2022 19:51
    Про рубли Маркевича не хотите написать? Или это вам не выгодно?
    так стаття ж не про Маркевича
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