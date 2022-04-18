Игорь Суркис обвинил УАФ: «Уже 8 лет эти деятели воюют с Динамо»

Президент «Динамо» Игорь Суркис совершил очередной выпад в сторону Украинской ассоциации футбола и пояснил позицию по поводу конфликта с вызовом игроков клуба в сборную Украины:

«Никто ни с кем не совещался. Они придумали этот сбор, когда мы уже наметили план действий – проводить благотворительные матчи. Сейчас все возмущены и высказывают патриотические лозунги. Но в этой ситуации нужно разобраться профессионально — что будет лучше для футболистов сборной.

Нам же нужен результат, а не просто лозунги? Я в футболе 30 лет и понимаю, что если футболисты играют через два-три дня, то они находятся в оптимальном состоянии. А если собирать игроков за месяц и мучить их только тренировками, то они потом и в футбол не захотят играть. Это одна сторона медали.

Вторая сторона – для чего брать футболистов, которых потом не будут использовать? Мы же прекрасно понимаем, что из 12-ти футболистов «Динамо», в основу сборной попадут максимум трое или четверо, и мы все их знаем. Многие даже в запас не попадут, когда приедут легионеры. Они даже Бурду хотели вызвать, который не играл три года.

Месяц их будут гонять на тренировках. О каких контрольных матчах сборной говорят, если национальные команды не соберутся, потому что в европейских лигах идут чемпионаты? Может, лучше было бы отправить главного тренера сборной Украины на матчи «Динамо» и «Шахтера», чтобы он просматривал футболистов?

Во-первых, назначенная дата сбора – это не сроки ФИФА и УЕФА. Если кто-нибудь из игроков «Динамо» или «Шахтера» получит травму, будут лечить их клубы. Когда Беседин получил на Евро серьезное повреждение и выбыл на 5 месяцев, в первые 5 дней из него сделали героя, а потом никто из УАФ ему даже не позвонил и не спросил о его самочувствии.

Во-вторых, зарплаты тоже платят клубы. В УАФ хотят, чтобы Суркис платил зарплаты, а они будут тренироваться. Надо с уважением относиться друг к другу. Сейчас непростое время для каждого. Я не мальчик, мне 63 года и не надо меня пугать, ничего плохого для страны я не сделал.

Уже говорят, очередь выстроилась национализировать Динамо? Я знаю, откуда ноги растут и кто распространяет эту информацию. Это исходит от УАФ. Вы ведь прекрасно знаете, какие у нас отношения в последнее время. Информацию о якобы вывезенных мною $17 млн тоже распространяют они. Это все идет от Павелко и Костюченко. Я чхать хотел на эти слухи [якобы «Динамо» находится под угрозой расформирования].

Я уверен, что война окончится нашей победой, а потом мы во всем разберемся. Я не знаю, какую цель они преследуют, но уже 8 лет эти деятели воюют с Динамо».

Напомним, конфликт разгорелся из-за того, что руководство «Динамо» отказалось досрочно отпускать своих игроков в расположение сборной Украины на сборы в мае перед матчами квалификации ЧМ-2022.