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В семье Роналду трагедия. Его сын умер при рождении

Форвард «Манчестер Юнайтед» сообщил печальные новости

  • 18.04.2022 21:46
  • 3872 просмотра
  • 3 комментария
В семье Роналду трагедия. Его сын умер при рождении
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Лидер «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду у себя в Инстаграме сообщил о том, что его сын умер при рождении:

«С нашей глубочайшей печалью мы должны сообщить, что наш малыш скончался. Это самая большая боль, которую могут испытывать любые родители. Только рождение нашей малышки дает нам силы прожить этот момент с некоторой надеждой и счастьем.

Мы хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за всю их квалифицированную помощь и поддержку. Мы все опустошены этой потерей и убедительно просим вас о конфиденциальности в это очень трудное время. Наш малыш, ты наш ангел. Мы всегда будем любить тебя».

Новорожденная дочь стала пятым ребенком Роналду.

Источник — Instagram

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    GloryUkraine, 18.04.2022 21:53
    0
    Нема слів. Тримайся.😥
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    online
    veter, 18.04.2022 21:51
    0
    (((
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    online
    Lol Kek, 18.04.2022 21:51
    0
    😢😥😢 Сожалею. Надеюсь что всё будет хорошо. Это просто ужасно😢😥😢
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