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Григорий Суркис вернулся в Киев. Известна причина

Брат президента «Динамо» пытается договориться с властью

  • 18.04.2022 15:07
  • 9715 просмотров
  • 20 комментариев
Григорий Суркис вернулся в Киев. Известна причина
© Фото из открытых источников. Григорий Суркис

Народный депутат Украины от партии ОПЗЖ и экс-президент киевского «Динамо» Григорий Суркис вернулся в Украину. Об этом сообщают ультрас столичного клуба.

«По нашей информации, Григорий Суркис вернулся в Киев и торгуется с украинскими властями за сохранение своего места под солнцем. Мы имеем одну большую мечту – чтобы Украина и футбол в частности наконец-то очистились от всей этой грязи после войны», – говорится в сообщении фанатов киевского клуба WBC.

Источник — Telegram

(47 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ZloyDeda, 18.04.2022 15:28
    +6
    axylinam, 18.04.2022 15:24
    суркис старший в своё время был членом мерзкопротивной продиктаторской партии при диктаторе кучме
    А Ахмєтов був головним спонсором Яника, Азірова і ПР наслідки чого ми зараз з кров'ю відхаркуємо! Про це не було команди писати і згадувати?!
    Ссылка
    online
    No name, 18.04.2022 15:20
    +6
    Face Control, 18.04.2022 15:11
    Шо там твій гудок, мерзота?
    Ссылка
    ZloyDeda, 18.04.2022 15:26 (изменен)
    +4
    Хто такі ульТРУСИ, що їхні вкидання цитують як якесь правдиве джерело? Покидьки на побігеньках у прислужника Павелка Костюченка! Всі це знають! А ці ульТРУСИ вже декілька років не мають ніякого відношення до Динамо!
    Ссылка
    online
    Олег Прок, 18.04.2022 15:17
    +3
    DIiMax2, 18.04.2022 15:13
    топіть цю вату
    Рахицкий не тонет
    Ссылка
    online
    one l2, 18.04.2022 15:54
    +1
    ALKOSruLKA, 18.04.2022 15:51
    внука вивіз від мобілізації, грошики переховав... можна й повертатися, "рішати" справи
    твой хозяин всех своих вы**ков вывез из Украины еще до 2004 ! не горит жопа от этого ?
    Ссылка
    online
    ALKOSruLKA, 18.04.2022 15:51
    +1
    внука вивіз від мобілізації, грошики переховав... можна й повертатися, "рішати" справи
    Ссылка
    online
    vasilichn, 18.04.2022 15:50
    +1
    KIPR ALECS ахметовская шестерка.
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    online
    one l2, 18.04.2022 15:53
    0
    KIPR ALECS, 18.04.2022 15:29
    Треть АзоВ ултрасы...а ну ка расскажи что ты против ультры имеешь?
    ноль Азова из ультры ! вся ультра которая туда ломанулась в надежде получить власть уже 7 лет как удобрила украинскую землю ! как тебе такое , вата кацапская ?
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    online
    ALKOSruLKA, 18.04.2022 15:53
    0
    ZloyDeda, 18.04.2022 15:38
    Це тут до чого? А ти з якого окопу строчиш тут, "патрійот" диванний Там військові справи, а тут футбольні! Розуму ще вистачає порівнювати одне з іншим З тобою все зрозуміло! Буде беззаконня - ніхто і дивитись не буде, хто ти і де і як войував! тільки недалекі, як ти, можуть таке порівнювати і взагалі згадувати! 
    це його ескорт "футбольні справи" вирішував на таможні? ...нехило так митників зараз пресують через "футбол"
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    online
    one l2, 18.04.2022 15:50
    0
    продажные помои , против Ахметова будете протестовать ? или там норм куш заносят на ваши блага ?
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    online
    vasilichn, 18.04.2022 15:46
    0
    ZloyDeda правильный чел.
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    ZloyDeda, 18.04.2022 15:38
    0
    KIPR ALECS, 18.04.2022 15:29
    Треть АзоВ ултрасы...а ну ка расскажи что ты против ультры имеешь?
    Це тут до чого? А ти з якого окопу строчиш тут, "патрійот" диванний Там військові справи, а тут футбольні! Розуму ще вистачає порівнювати одне з іншим З тобою все зрозуміло! Буде беззаконня - ніхто і дивитись не буде, хто ти і де і як войував! тільки недалекі, як ти, можуть таке порівнювати і взагалі згадувати! 
    Ссылка
    online
    axylinam, 18.04.2022 15:32
    0
    ZloyDeda, 18.04.2022 15:28
    А Ахмєтов був головним спонсором Яника, Азірова і ПР наслідки чого ми зараз з кров'ю відхаркуємо! Про це не було команди писати і згадувати?!
    Ты сначала читать научись- где в статье есть хоть слово об ахметове, статья о суркисе- писать нужно по теме
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    online
    Олег Прок, 18.04.2022 15:29
    0
    ZloyDeda, 18.04.2022 15:28
    А Ахмєтов був головним спонсором Яника, Азірова і ПР наслідки чого ми зараз з кров'ю відхаркуємо! Про це не було команди писати і згадувати?!
    Как говорят донецкие " то другое"
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    online
    axylinam, 18.04.2022 15:24
    0
    суркис старший в своё время был членом мерзкопротивной продиктаторской партии при диктаторе кучме
    Ссылка
    online
    KIPR ALECS, 18.04.2022 15:45
    -1
    Людей кто кровь проливает...трусами называешь....ппц...надеюсь вашего идола гришу прижучат...одного вашего уже словили и за этими черёд придёт.
    Ссылка
    online
    KIPR ALECS, 18.04.2022 15:43
    -1
    ZloyDeda, 18.04.2022 15:38
    Це тут до чого? А ти з якого окопу строчиш тут, "патрійот" диванний Там військові справи, а тут футбольні! Розуму ще вистачає порівнювати одне з іншим З тобою все зрозуміло! Буде беззаконня - ніхто і дивитись не буде, хто ти і де і як войував! тільки недалекі, як ти, можуть таке порівнювати і взагалі згадувати! 
    Ты г.нида и вата
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    online
    KIPR ALECS, 18.04.2022 15:29
    -1
    ZloyDeda, 18.04.2022 15:26
    Хто такі ульТРУСИ, що їхні вкидання цитують як якесь правдиве джерело? Покидьки на побігеньках у прислужника Павелка Костюченка! Всі це знають! А ці ульТРУСИ вже декілька років не мають ніякого відношення до Динамо!
    Треть АзоВ ултрасы...а ну ка расскажи что ты против ультры имеешь?
    Ссылка
    online
    DIiMax2, 18.04.2022 15:13
    -7
    топіть цю вату
    Ссылка
    online
    Face Control, 18.04.2022 15:11
    -9
    Ссылка
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