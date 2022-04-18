Григорий Суркис вернулся в Киев. Известна причина

Народный депутат Украины от партии ОПЗЖ и экс-президент киевского «Динамо» Григорий Суркис вернулся в Украину. Об этом сообщают ультрас столичного клуба.

«По нашей информации, Григорий Суркис вернулся в Киев и торгуется с украинскими властями за сохранение своего места под солнцем. Мы имеем одну большую мечту – чтобы Украина и футбол в частности наконец-то очистились от всей этой грязи после войны», – говорится в сообщении фанатов киевского клуба WBC.