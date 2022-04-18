Ярмоленко рассказал о разговоре с Тимощуком после начала войны

Разговор Андрея Ярмоленко с Тимощуком, который поле начала войны ни слова не сказал о вторжении россии и продолжает работать в «Зените», длился две минуты.

«Начну с того, что для меня Толя, когда мы играли вместе, был пример профессионализма. Я равнялся на него всегда. Когда началась война, я следил за тем, кто высказывается, кто вообще ничего не сказал. Для меня это было неожиданностью.

Читайте также Анатолий Тимощук. Отрекаются не любя

Я ему написал: «Как тебе спится по ночам?» Он ответил: «Не спится точно также, как и тебе». Я ему больше ничего не писал, но он меня набрал. Я его спросил: «Почему ты молчишь? Ты для меня был примером. Я равнялся на тебя, но теперь тебя не существует в моей жизни». Он послал меня на х**, я послал его. На этом наш разговор закончился.

Что с ним? Наверное, он боится. Не знает, что с ним будет, если он что-то скажет. У него жена, дети - они русские. Я все это прекрасно понимаю. Но у тебя друзья в Украине, у которых гибнут родные. Ты спокойно можешь взять свою семью и жить в любой точке мира. Высказать свою позицию. Думаю, он заработал достаточно денег, чтобы жить в любой точке мира. Я не понимаю, как он дальше сможет с этим жить. Твои родители на той стороне, а ты на той, с которой стреляют, убивают. Я не знаю, как бы я с этим жил», - сказал Андрей Ярмоленко на ютуб-канале «Красава».