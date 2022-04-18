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Ярмоленко рассказал о разговоре с Тимощуком после начала войны

Капитан сборной Украины - о разговоре с бывшим партнером по национальной команде

  • 18.04.2022 20:16
  • 14430 просмотров
  • 9 комментариев
Ярмоленко рассказал о разговоре с Тимощуком после начала войны
© Getty Images/Global Images Ukraine

Разговор Андрея Ярмоленко с Тимощуком, который поле начала войны ни слова не сказал о вторжении россии и продолжает работать в «Зените», длился две минуты.

«Начну с того, что для меня Толя, когда мы играли вместе, был пример профессионализма. Я равнялся на него всегда. Когда началась война, я следил за тем, кто высказывается, кто вообще ничего не сказал. Для меня это было неожиданностью.

Я ему написал: «Как тебе спится по ночам?» Он ответил: «Не спится точно также, как и тебе». Я ему больше ничего не писал, но он меня набрал. Я его спросил: «Почему ты молчишь? Ты для меня был примером. Я равнялся на тебя, но теперь тебя не существует в моей жизни». Он послал меня на х**, я послал его. На этом наш разговор закончился.

Что с ним? Наверное, он боится. Не знает, что с ним будет, если он что-то скажет. У него жена, дети - они русские. Я все это прекрасно понимаю. Но у тебя друзья в Украине, у которых гибнут родные. Ты спокойно можешь взять свою семью и жить в любой точке мира. Высказать свою позицию. Думаю, он заработал достаточно денег, чтобы жить в любой точке мира. Я не понимаю, как он дальше сможет с этим жить. Твои родители на той стороне, а ты на той, с которой стреляют, убивают. Я не знаю, как бы я с этим жил», - сказал Андрей Ярмоленко на ютуб-канале «Красава».

Источник — КраСава

(206 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Westwood., 18.04.2022 20:59
    +12
    На все свое время таких гнид карма не обойдет стороной
    Ссылка
    online
    Владислав Рейский, 18.04.2022 20:56
    +11
    Хм ещё и послал, во гуано продажное
    Ссылка
    online
    GloryUkraine, 18.04.2022 21:39
    +7
    Павел Гришин, 18.04.2022 20:43
    Тимощук пидор ватный как и срукисы
    А чому не як ватний підр Павел Гришин?
    Ссылка
    online
    sergej55, 18.04.2022 21:53
    +6
    Павел Гришин, 18.04.2022 20:43
    Тимощук пидор ватный как и срукисы
    Паша,ты дурак?
    Ссылка
    online
    GloryUkraine, 18.04.2022 22:15
    +5
    Андрюха. Посилати таких як тимощук треба по-прикордонному.
    Ссылка
    online
    Tka4enko_855, 18.04.2022 23:49
    +1
    Толя пидор
    Ссылка
    online
    Павел Гришин, 18.04.2022 20:43
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Тимощук пидор ватный как и срукисы
    Ссылка
    online
    grifon., 18.04.2022 23:18
    0
    а може тімо чечени язик обрізали?
    Ссылка
    online
    Tasha19, 18.04.2022 23:12
    0
    Те що Тимощук промовчав, і мовчить досі, ну зовсім не несподівано.
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