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Анатолий Тимощук. Отрекаются не любя

Обозреватель Sport.ua – о «позиции» бывшего главного гвардейца сборной Украины

  • 17.03.2022 16:34
  • 17201 просмотр
  • 8 комментариев
Анатолий Тимощук. Отрекаются не любя
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Тимощук

Молчание – не всегда золото. Бывший экс-капитан сборной Украины Анатолий Тимощук, нынче ассистент главного тренера российского «Зенита», до сих пор не высказался о войне России с Украиной. Хотя бывшие коллеги по «сине-желтой» национальной команде его настоятельно к этому подталкивали. Да и сама сложившаяся ситуация, в общем, способствовала к «волеизъявлению». Потому что в данном случае не может быть полутонов, полунамеков; не удастся отсидеться или воздержаться, как раньше. Война – это особая материя, сшитая исключительно из двух лоскутов – черного и белого. Ты или там, или там. Толик по традиции захотел оказаться над схваткой. Но в итоге оказался отправленным по адресу известного во всем мире российского военного корабля.

Напомню, что недавно Контрольно-Дисциплинарный Комитет УАФ, так и не дождавшись какой-либо реакции доселе главного гвардейца сборной Украины на происходящее, своим решением лишил Тимощука всех титулов, завоеванных в Украине, а также удалил его фамилию из реестра нашей национальной команды. Кроме того, он лишен тренерской лицензии категории PRO, полученной в Киеве, ему запрещено заниматься футбольной деятельностью на территории нашей страны, и, в добавок ко всему, КДК настоятельно рекомендовал нашим госструктурам лишить Анатолия Александровича всех государственных наград и званий.

Однако даже после столь жесткой и унизительной обструкции, которая была воспринята в Украине как явно запоздавшее, но все равно торжество справедливости, Тимощук продолжил играть в молчанку. И вот в данном случае уместно говорить, что его молчание – знак его согласия с действиями его новой родины, которая убивает, грабит и разрушает все и вся на территории Родины бывшей.

На защиту Тимощука стал его нынешний клуб, который будет искать справедливости в Лозанне. А еще его поддержали болельщики «Зенита», вывесившие баннер на одном из матчей – «Толя, мы с тобой». Следовательно, Толя – с ними. С болельщиками «Зенита», с питерским клубом. Да и в целом с Россией. Позиция понятна. И гореть ему с этой позицией в аду. С этим тоже понятно. Неприятно только, точнее, мерзко, что бывший «патриот» Украины так и не смог на сей счет выдавить из себя хотя бы что-нибудь вменяемое. Засцал наверняка.


Фото из открытых источников

***

Но хрен с ним. Сейчас немного о другом. Выше я упомянул, что решение КДК по поводу Тимощука было в какой-то мере «запоздавшим». Сейчас объясню, почему. Дело в том, что по возвращению из «Баварии» в «Зенит» Толик существенно поменялся ментально. Поговаривают, он попал под сильное влияние своей новой пассии, которая имеет откровенную ура-патриотическую позицию. А вот истинная позиция Тимощука – это, ко всему прочему – позиция флюгера. Куда ветер – туда и он. Помните, как несколько лет назад он щеголял в георгиевской ленточке на каких-то там рашистских шабашах. А еще, поговаривают, он несколько раз посещал оккупированный Донецк, где общался с руководством так называемой «ДНР». Следует отметить, что за такую лояльность питерский клуб платит своему сотруднику весьма звонкой монетой – около трех миллионов евро в год. Так что Толику есть, за что позориться.

И в данном случае я абсолютно согласен с еще одним рашистким флюгером – Василием Уткиным, который заявил, что Тимощука всегда интересовали исключительно бабки. Это истинная правда. Так было и в сборной Украины, и в «Шахтере». Помнится, как Тимощук требовал себе повышенные премиальные за выступления на ЧМ-2006, как в 2007-м торговался с президентом «горняков» на фоне интереса «Зенита» по поводу нового контракта. Ахметов тогда спросил: сколько тебе пообещали в Питере? Тимощук назвал сумму. Президент «Шахтера» сказал: я готов тебе платить столько же. На что футболист отрезал – мол, добавьте хотя бы один доллар, и я останусь. Но в итоге был отправлен вдоль питерской.


ФК Зенит. Анатолий Тимощук

Так что деньги он всегда не только любил, но и превратил их в настоящий фетиш. Вот вам еще одна история. Не такая древняя. Когда в 2019 году Ракицкий переходил из «Шахтера» в «Зенит», Тимощук выступал не только в качестве одного из инициаторов этого перехода, но и в качестве одного из посредников. То есть, Анатолий вел переговоры с «Шахтером» от лица «Зенита». За трансфер Ярослава российский клуб заплатил украинскому порядка десяти миллионов евро. Однако почти два миллиона из этой суммы отошли обратно в Питер – на счета Тимощука. По слухам, экс-капитан «Шахтера» очень долго и слезно сначала умолял Ахметова забыть былое и разрешить стать официальным «лицом» «Зенита» на тех переговорах, а потом не менее слезно просил перечислить ему деньги.

Самое поучительное в той истории, что родившийся фактически на Востоке нашей страны Ракицкий в итоге оказался, по словам Саши Алиева, настоящим мужиком. А Тимощук, родившийся в самой что ни на есть Западной Украине, в Луцке, который недавно подвергся российской бомбежке, оказался настоящим дерьмом.

И вот еще что. Уже совсем скоро от финансовой мощи «Газпрома», главного и единственного спонсора «Зенита», останутся лишь рожки да ножки. Собственно, как и от всего кацапского футбола. А вместе с ним окажется у параши и некогда главный гвардеец украинского футбола. Который уже не будет нужен и своей новой родине, где он и сейчас воспринимается не иначе, как высокооплачиваемый заробитчанин…

Валерий Василенко, Sport.ua

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Комментарии
Сначала:
    Андрій Чорний, 17.03.2022 16:51
    +12
    Перестаньте вже про це писати. Воно стало для українців ніким. Хай пишуть про нього його собратія
    Ссылка
    lenares85, 17.03.2022 18:39
    +3
    А як Гусева на евро не взяли а этого пенса, що ледве ходив взяли, щоб тварина 100 матч зіграла падло
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    lenares85, 17.03.2022 18:38
    +2
    Да мразью він і ь
    Був, чого стоїть історія як він ікони в возив іуда кончена
    Ссылка
    lenares85, 17.03.2022 18:38
    +1
    Да мразью він і ь
    Був, чого стоїть історія як він ікони в возив іуда кончена
    Ссылка
    romeoboss, 17.03.2022 20:46
    0
    Анатолій в Зените просто привык ко всему русскому вот и потерялся.
    Где родина,где она,а,а где то там. Я просто сужу как Анатолий вот и пишу на русском.
    Теперь он Питерец или Пидерец...
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    BekXan, 17.03.2022 19:33
    0
    Не заробітчанин а лайно і зрадник якому будуть мордяку бить !
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    *🍀*, 17.03.2022 19:11
    0
    Фразеологизм: Не судите, да не судимы будете.
    Значение: В оценках других людей следует быть сдержанным.
    -----
    Богдан Ступка (Тарас Бульба):
    - Судьба Тараса Бульбы - это трагедия. Знаете, нас плохо учили в школе. Что мы помним из "Тараса Бульбы"? "Я тебя породил, я тебя и убью". Это я помнил из книги. До конца произведение в школе никто не читал. Да, но говорить: "Отец мне - не отец" ведь тоже ужасно? Понятно, что парень влюбился, но как это, - отрекаться от отца? Может быть, если бы он остался жив, то потом вернулся к отцу, как блудный сын. Хотя не исключаю, что позиция Андрия может быть привлекательной. Ему ведь понравилась не только польская барышня, но и европейская культура. Это больше, чем любовная история. "Я бы не смог убить сына".
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    online
    zelc006, 17.03.2022 17:15
    -1
    Він мабуть сала обжерся пітерського"
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