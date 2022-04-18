Довбик присоединился к Динамо

В тренировочном лагере киевского «Динамо», который в Румынии готовится к поединкам в рамках благотворительного турне «Матч за Мир! Остановим Войну!», произошло пополнение.
Вместе с динамовцами в тренировочном процессе примет участие нападающий «Днепра-1» Артем Довбик.
Форвард будет поддерживать форму с «бело-синими» до отъезда в сборную Украины.
Источник — ФК Динамо Киев
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