Довбик присоединился к Динамо

В тренировочном лагере киевского «Динамо», который в Румынии готовится к поединкам в рамках благотворительного турне «Матч за Мир! Остановим Войну!», произошло пополнение.

Вместе с динамовцами в тренировочном процессе примет участие нападающий «Днепра-1» Артем Довбик.

Форвард будет поддерживать форму с «бело-синими» до отъезда в сборную Украины.