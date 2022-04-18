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Довбик присоединился к Динамо

Лидер «Днепра-1» будет поддерживать форму в лагере киевлян

  • 18.04.2022 17:30
  • 705 просмотров
  • 4 комментария
Довбик присоединился к Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В тренировочном лагере киевского «Динамо», который в Румынии готовится к поединкам в рамках благотворительного турне «Матч за Мир! Остановим Войну!», произошло пополнение.

Вместе с динамовцами в тренировочном процессе примет участие нападающий «Днепра-1» Артем Довбик.

Форвард будет поддерживать форму с «бело-синими» до отъезда в сборную Украины.

Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Олег Прок, 18.04.2022 17:47
    +1
    Dreifus, 18.04.2022 17:45
    А когда он в сборную отъедет? 2го или как динамовцы?
    Так 29-го хотела же федерация. Уже передумали?)
    Ссылка
    Олег Прок, 18.04.2022 17:46
    +1
    Сейчас 4 Напа в Динамо. Многовато. По Кулачу есть вопросы. Месяц Довбик поиграет в команде, а там видно будет.
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    online
    Dreifus, 18.04.2022 17:45
    0
    А когда он в сборную отъедет? 2го или как динамовцы?
    Ссылка
    online
    Calm, 18.04.2022 17:50
    -4
    Олег Прок, 18.04.2022 17:46
    Сейчас 4 Напа в Динамо. Многовато. По Кулачу есть вопросы. Месяц Довбик поиграет в команде, а там видно будет.
    Не зрозуміло - ти тупа істота Шпрот або старе румунське лайно луческу!?
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