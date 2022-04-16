Москва утонула, Петраков назвал состав сборной, теннисистки проиграли в США

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 15 апреля.
1. Она утонула! В уничтожении Москвы активную роль сыграл Байрактар
Только 54 моряка из 500 были спасены турецким кораблем
2. Два новобранца. Петраков вызвал в сборную Украины 25 игроков
Дебютные вызовы в национальную команду получили Михаил Мудрик и Алексей Гуцуляк
3. США – Украина. Ястремская проиграла тяжелую первую встречу
Даяна организовала камбэк во второй партии против Элисон Риск, но все равно уступила
4. США – Украина. Американки повели 2:0 после победы Пегулы над Завацкой
Украинки проиграли оба матча в первый день
5. Стало известно, сколько Брентфорд готов заплатить за Мудрика
Устроит ли «Шахтер» такая сумма?
6. Источник: Манчестер Сити согласовал условия личного контракта с Холандом
Форвард «Боруссии» Д будет зарабатывать космические деньги
7. Жоан ЛАПОРТА: «30 тысяч болельщиков Айнтрахта на нашем стадионе – позор»
Президент «Барселоне» не понял, почему случилась такая ситуация
8. ШАНДОР: Во Львове никогда не обращали внимания, кто на каком языке говорит
Языковая проблема в Украине всегда существовала только в российской пропаганде
9. Украина сохранила свою позицию в рейтинге УЕФА
Соперники из других стран не могут обойти Украину
10. Почему благодаря Украине Байден может быть Байденом
Не все в США понимают последние слова Президента, однако он абсолютно точен в формулировках
Источник — Sport.ua
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