Москва утонула, Петраков назвал состав сборной, теннисистки проиграли в США

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 15 апреля.

1. Она утонула! В уничтожении Москвы активную роль сыграл Байрактар

Только 54 моряка из 500 были спасены турецким кораблем

2. Два новобранца. Петраков вызвал в сборную Украины 25 игроков

Дебютные вызовы в национальную команду получили Михаил Мудрик и Алексей Гуцуляк

3. США – Украина. Ястремская проиграла тяжелую первую встречу

Даяна организовала камбэк во второй партии против Элисон Риск, но все равно уступила

4. США – Украина. Американки повели 2:0 после победы Пегулы над Завацкой

Украинки проиграли оба матча в первый день

5. Стало известно, сколько Брентфорд готов заплатить за Мудрика

Устроит ли «Шахтер» такая сумма?

6. Источник: Манчестер Сити согласовал условия личного контракта с Холандом

Форвард «Боруссии» Д будет зарабатывать космические деньги

7. Жоан ЛАПОРТА: «30 тысяч болельщиков Айнтрахта на нашем стадионе – позор»

Президент «Барселоне» не понял, почему случилась такая ситуация

8. ШАНДОР: Во Львове никогда не обращали внимания, кто на каком языке говорит

Языковая проблема в Украине всегда существовала только в российской пропаганде

9. Украина сохранила свою позицию в рейтинге УЕФА

Соперники из других стран не могут обойти Украину

10. Почему благодаря Украине Байден может быть Байденом

Не все в США понимают последние слова Президента, однако он абсолютно точен в формулировках