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Стало известно, сколько Брентфорд готов заплатить за Мудрика

Устроит ли «Шахтер» такая сумма?

  • 15.04.2022 11:03
  • 2128 просмотров
  • 3 комментария
Стало известно, сколько Брентфорд готов заплатить за Мудрика
© ФК Шахтер. Михаил Мудрик

Английский «Брентфорд» всерьез настроен на то, чтобы подписать 21-летнего вингера «Шахтера» Михаила Мудрика, который накануне отличился дублем в ворота «Лехии» в благотворительном поединке.

За украинского таланта «пчелы» предложили «горнякам» 20 миллионов евро. Пока неизвестно, будет ли достаточно этой суммы, чтобы «Брентфорд» смог оформить трансфер.

Ранее сообщалось, что «Брентфорд», помимо Мудрика, заинтересован также в переходе центрбека «Шахтера» и сборной Украины Николая Матвиенко.

Источник — FussballTransfers

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Jack, 15.04.2022 11:54
    0
    Многовато будет...
    Ссылка
    online
    Calm, 15.04.2022 11:32
    0
    Це просто вдача у теперішній час
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    online
    GloryUkraine, 15.04.2022 11:21
    0
    Мудрик ще не повністю сформований гравець і 20 млн євро це дуже хороша сума за нього. В англійському чемпіонаті він буде мати всі шанси стати зіркою, потенціал, а головне талант у нього є.
    За Матвієнка так не скажу.
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