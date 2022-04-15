Стало известно, сколько Брентфорд готов заплатить за Мудрика

Английский «Брентфорд» всерьез настроен на то, чтобы подписать 21-летнего вингера «Шахтера» Михаила Мудрика, который накануне отличился дублем в ворота «Лехии» в благотворительном поединке.

За украинского таланта «пчелы» предложили «горнякам» 20 миллионов евро. Пока неизвестно, будет ли достаточно этой суммы, чтобы «Брентфорд» смог оформить трансфер.

Ранее сообщалось, что «Брентфорд», помимо Мудрика, заинтересован также в переходе центрбека «Шахтера» и сборной Украины Николая Матвиенко.