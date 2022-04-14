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Не только Мудрик. Брентфорду интересен еще один украинец Шахтера

Летом сразу два «горняка» могут перебраться на Туманный Альбион

  • 14.04.2022 19:34
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Не только Мудрик. Брентфорду интересен еще один украинец Шахтера
© ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Английский «Брентфорд» проявляет интерес к двум футболистам донецкого «Шахтера».

Если про стремление «пчел» заполучить вингера Михаила Мудрика сообщалось ранее, то сейчас к нему добавился еще и пристальный интерес к защитнику Николаю Матвиенко.

По Мудрику «Брентфорд» пытался договориться с «Шахтером» еще в январе, но тогда донецкий клуб отверг все предложения англичан. Сейчас из-за российско-украинской войны ситуация изменилась, и «пчелы» рассчитывают на успех в договоренностях.

Ранее сообщалось, что из-за войны руководство «Шахтера» нацелено грядущим летом продать всех футболистов, по которым получит достойные предложения.

Источник — 90min

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