Не только Мудрик. Брентфорду интересен еще один украинец Шахтера

Английский «Брентфорд» проявляет интерес к двум футболистам донецкого «Шахтера».
Если про стремление «пчел» заполучить вингера Михаила Мудрика сообщалось ранее, то сейчас к нему добавился еще и пристальный интерес к защитнику Николаю Матвиенко.
По Мудрику «Брентфорд» пытался договориться с «Шахтером» еще в январе, но тогда донецкий клуб отверг все предложения англичан. Сейчас из-за российско-украинской войны ситуация изменилась, и «пчелы» рассчитывают на успех в договоренностях.
Ранее сообщалось, что из-за войны руководство «Шахтера» нацелено грядущим летом продать всех футболистов, по которым получит достойные предложения.
Источник — 90min
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.