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Летом Шахтер готов продать всех своих футболистов

Все из-за того, что внятных сроков прекращения войны с россией не видно

  • 13.04.2022 12:49
  • 4976 просмотров
  • 8 комментариев
Летом Шахтер готов продать всех своих футболистов
© shakhtar.com

Донецкий «Шахтер» летом нынешнего года будет готов пойти на существенные изменения с точки зрения кадрового наполнения первой команды.

По информации авторитетного британского издания Sky Sports, «горняки» готовы летом продать всех своих футболистов, из-за того, что окончанию российско-украинской войны не видно конца.

В частности, уже в ближайшие дни может появиться официальная информация о продаже двух вингеров первой команды «Шахтера» в английские клубы. Речь о Михаиле Мудрике, которым интересуется «Брентфорд», и Маноре Соломоне, предметные переговоры по которому ведет «Фулхэм».

Ранее стан «Шахтера» из-за российско-украинской войны покинули Жуниор Мораес, Майкон, Витао, Тете, Винисиус Тобиас, Богдан Вьюнник и Алан Патрик. О переходе последнего в «Интернасьонал» стало известно сегодня.

Накануне генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что не видит смысла сейчас разговаривать о будущем клуба. В то же время функционер «горняков» выразил опасение, что дончане могут потерять бесплатно ключевых футболистов, являющихся главными активами «Шахтера», что станет реальной угрозой для существования клуба.

Источник — Sky Sports

(36 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Maks Maks, 13.04.2022 12:54
    +7
    Не у клубі справа, а у господарі. Я не думаю, що Forbes буде брехати. По їх інформації, за півтора місяці Ахмєтов втратив майже половину статків, більше 3млрд долларів
    Ссылка
    Ivan Vismutenko, 13.04.2022 13:15
    +3
    Для Украины сейчас важней что бы работали предприятия Ахметова.
    В 2018 году 90,2 млрд грн отчислений SCM составили 22,6% всех поступлений в государственный бюджет Украины!!!
    Ссылка
    online
    Maks Maks, 13.04.2022 13:17 (изменен)
    +2
    Ivan Vismutenko, 13.04.2022 13:15
    Для Украины сейчас важней что бы работали предприятия Ахметова.
    В 2018 году 90,2 млрд грн отчислений SCM составили 22,6% всех поступлений в государственный бюджет Украины!!!
    Важливо, щоб одна людина не володіла такою кількістю підприємств. Так скоро і буде. І як виявилось, то футбольний клуб для нього не більше ніж іграшка. І чому ти пишеш лише про 2018-й рік? Там цифра найкрасивіша?
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    online
    Standard, 13.04.2022 13:20
    +1
    Висмоктав всі соки з України по максимуму, тож можна вивести рештки активів у Лондон, і жити там з синком татарином горя не знати у хатах за 200 і 600 млн фунтів.
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    online
    Canadian_stallion, 13.04.2022 14:16 (изменен)
    0
    А кто же суркис с его баблом и связями? Он просто не так успешен.
    Вы уж мне лучше скажите, какой хотите украинский клуб сохранить, кого жалко?
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    online
    Maks Maks, 13.04.2022 13:53 (изменен)
    0
    Canadian_stallion, 13.04.2022 13:45
    Блин, одна из лучших команд восточной Европы, обладатель кубка уефа, и самый татуированный клуб Украины за последние двадцать лет таит на глазах, а тут срач.
    Думаете, что сурки, и др олигархи все белые и пушистые?!
    Коли сурка ти зробив алігархом? Він лайно собаче, але його навіть в сотні найбагатших українців немає, а твій ахмєтов придумав собі, що він господар всього. От тепер і отримує. До речі, чому ти Шахтар називаєш найтитулованішим клубом України за 20років, а не за 30?
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    online
    Владимир Дьяков, 13.04.2022 13:18
    0
    Пропала лафа для палкина-дралкина.
    Ссылка
    online
    Canadian_stallion, 13.04.2022 13:45
    -3
    Блин, одна из лучших команд восточной Европы, обладатель кубка уефа, и самый татуированный клуб Украины за последние двадцать лет таит на глазах, а тут срач.
    Думаете, что сурки, и др олигархи все белые и пушистые?!
    Ссылка
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