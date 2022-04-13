Летом Шахтер готов продать всех своих футболистов

Донецкий «Шахтер» летом нынешнего года будет готов пойти на существенные изменения с точки зрения кадрового наполнения первой команды.

По информации авторитетного британского издания Sky Sports, «горняки» готовы летом продать всех своих футболистов, из-за того, что окончанию российско-украинской войны не видно конца.

В частности, уже в ближайшие дни может появиться официальная информация о продаже двух вингеров первой команды «Шахтера» в английские клубы. Речь о Михаиле Мудрике, которым интересуется «Брентфорд», и Маноре Соломоне, предметные переговоры по которому ведет «Фулхэм».

Ранее стан «Шахтера» из-за российско-украинской войны покинули Жуниор Мораес, Майкон, Витао, Тете, Винисиус Тобиас, Богдан Вьюнник и Алан Патрик. О переходе последнего в «Интернасьонал» стало известно сегодня.

Накануне генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что не видит смысла сейчас разговаривать о будущем клуба. В то же время функционер «горняков» выразил опасение, что дончане могут потерять бесплатно ключевых футболистов, являющихся главными активами «Шахтера», что станет реальной угрозой для существования клуба.