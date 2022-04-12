Шахтер опасается, что летом потеряет игроков бесплатно. Это угроза клубу

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, какая судьба в условиях войны ждет легионеров команды.

Многие уже ушли в аренды, по другим идут переговоры. Однако в клубе опасаются, что летом могут потерять игроков бесплатно.

«ФИФА дала возможность им уходить до конца сезона в аренды без нашего согласия. Это не полноценный трансфер. Например, Тете и Витао приняли сами решение уйти в «Лион» и бразильский «Интер» до конца сезона. Что касается Винисиуса, то это полноценный трансфер в «Реал» с правом выкупа. Сейчас обсуждается Маркос Антонио и Фернандо».

«По Додо, Нересу и Педриньо вопрос открыт. У них есть агент, надеюсь, будет результат, но движется сложно. Есть слухи, что агенты надеются, что после 30 июня игроков заберут свободными агентами. Как я уже говорил, мы общались с президентом УЕФА, и он говорил, что такого не произойдет».

«Потому что если это произойдет, то это ставит под вопрос существование клуба», - сказал Палкин.