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Шахтер опасается, что летом потеряет игроков бесплатно. Это угроза клубу

Сергей Палкин - о Додо, Нересе и других

  • 12.04.2022 18:45
  • 1769 просмотров
  • 1 комментарий
Шахтер опасается, что летом потеряет игроков бесплатно. Это угроза клубу
© shakhtar.com. Давид Нерес

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, какая судьба в условиях войны ждет легионеров команды.

Многие уже ушли в аренды, по другим идут переговоры. Однако в клубе опасаются, что летом могут потерять игроков бесплатно.

«ФИФА дала возможность им уходить до конца сезона в аренды без нашего согласия. Это не полноценный трансфер. Например, Тете и Витао приняли сами решение уйти в «Лион» и бразильский «Интер» до конца сезона. Что касается Винисиуса, то это полноценный трансфер в «Реал» с правом выкупа. Сейчас обсуждается Маркос Антонио и Фернандо».

«По Додо, Нересу и Педриньо вопрос открыт. У них есть агент, надеюсь, будет результат, но движется сложно. Есть слухи, что агенты надеются, что после 30 июня игроков заберут свободными агентами. Как я уже говорил, мы общались с президентом УЕФА, и он говорил, что такого не произойдет».

«Потому что если это произойдет, то это ставит под вопрос существование клуба», - сказал Палкин.

Источник — Денисов Time

(12 голосов)

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Комментарии
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    online
    Владимир Копяк, 12.04.2022 19:21 (изменен)
    +1
    Палкин хорошо усвоил карточное правило - больше ноешь, лучше карта идет... Чего волну гонишь, твой шеф самый богатый человек в Украине (после гаранта), таких футболистов на десяток команд может закупить, чего беспокоиться?
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