Шахтер согласовал с Брентфордом сумму трансфера Мудрика. Сделка близка

«Шахтер» и «Брентфорд» крайне близки к тому, чтобы объявить о трансфере в Англию украинского вингера «горняков» Михаила Мудрика, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Клубы уже согласовали между собой сумму сделки, и сейчас обсуждают детали, согласование которых может быть завершено уже на текущей неделе.

Если трансфер будет закрыт, то Мудрик до конца сезона будет тренироваться с «Брентфордом», так как «пчелы» не смогут заявить его на остаток сезона-2021/22. Несмотря на последний фактор, боссы английского клуба готовы к такому исходу, чтобы как можно скорее заполучить Мудрика, конкуренция за которого летом обещала бы быть еще более серьезной.

Ранее о готовности руководства «Шахтера» продать Мудрика заявлял журналист Игорь Цыганык.