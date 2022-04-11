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Шахтер согласовал с Брентфордом сумму трансфера Мудрика. Сделка близка

Перспективный украинский вингер может продолжить карьеру на Туманном Альбионе

  • 11.04.2022 16:09
  • 1381 просмотр
  • 1 комментарий
Шахтер согласовал с Брентфордом сумму трансфера Мудрика. Сделка близка
© ФК Шахтер. Михаил Мудрик

«Шахтер» и «Брентфорд» крайне близки к тому, чтобы объявить о трансфере в Англию украинского вингера «горняков» Михаила Мудрика, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Клубы уже согласовали между собой сумму сделки, и сейчас обсуждают детали, согласование которых может быть завершено уже на текущей неделе.

Если трансфер будет закрыт, то Мудрик до конца сезона будет тренироваться с «Брентфордом», так как «пчелы» не смогут заявить его на остаток сезона-2021/22. Несмотря на последний фактор, боссы английского клуба готовы к такому исходу, чтобы как можно скорее заполучить Мудрика, конкуренция за которого летом обещала бы быть еще более серьезной.

Ранее о готовности руководства «Шахтера» продать Мудрика заявлял журналист Игорь Цыганык.

Источник — BurBuzz

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Greatjob, 11.04.2022 16:31
    0
    Хороший вариант. Пускай делом доказывает что он достоин лучшего)
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