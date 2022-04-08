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Шахтер хочет продать Мудрика – журналист

Ранее на молодого вингера был серьезный спрос в Европе

  • 08.04.2022 18:31
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Шахтер хочет продать Мудрика – журналист
© ФК Шахтер. Михаил Мудрик

Руководство донецкого «Шахтера» всерьез нацелилось на продажу одного из молодых лидеров команды Михаила Мудрика, сообщил журналист Игорь Цыганык.

По его информации, ранее в «Шахтере» не хотели расставаться с перспективными украинцами, несмотря на войну, но сейчас ситуация в отношении Мудрика изменилась и по нему «горняки» хотят рассмотреть выгодные предложения.

В средине февраля Мудрик продлил контракт с «Шахтером» до конца 2026 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что за Мудрика английский «Брентфорд», выступающий в Премьер-лиге, готов был отдать от 12 до 15 миллионов евро. Это предложение не устроило «Шахтер» и сделка не состоялась.

Источник — Циганик LIVE

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