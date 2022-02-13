ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик и Судаков продлили контракты с Шахтером

Донецкий «Шахтер» продлил контракты с полузащитниками Михаилом Мудриком и Георгием Судаковым.

Оба футболиста подписали с клубом соглашения до 31 декабря 2026 года.

В этом сезоне 21-летний Михаил Мудрик провел за «горняков» 19 матчей и забил 2 гола, а 19-летний Георгий Судаков выходил на поле в 14 поединках и оформил 4 мяча.