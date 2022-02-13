ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик и Судаков продлили контракты с Шахтером

Донецкий «Шахтер» продлил контракты с полузащитниками Михаилом Мудриком и Георгием Судаковым.
Оба футболиста подписали с клубом соглашения до 31 декабря 2026 года.
В этом сезоне 21-летний Михаил Мудрик провел за «горняков» 19 матчей и забил 2 гола, а 19-летний Георгий Судаков выходил на поле в 14 поединках и оформил 4 мяча.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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