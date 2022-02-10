Шахтер рассказал о предложениях по Мудрику из АПЛ: «Давали 12-15 миллионов»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подтвердил, что клуб АПЛ «Брентфод» давал за хавбека Михаила Мудрика 12-15 миллионов евро.
Однако сам игрок не торопится уходить.
«Да, «Брентфорд» действительно интересовался. Сперва 12 миллионов предложение, потом 15 миллионов. Нет такого, что Михаил рвется в «Брентфорд» с немыслимой силой».
«Он понимает, что сейчас нашел нужного тренера, который даст ему дорогу в серьезный европейский футбол. Я понимаю, что это АПЛ, но Мудрик, думаю, мечтает о топовом клубе».
«Он себя позиционирует намного сильнее, чем «Брентфорд», - сказал Палкин.
В АПЛ команда сейчас идет на 14-м месте.
Источник — Футбол 1/2/3
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Главная проблема наших клубов и "звездулек" в том, что все они на полном серьезе думают, что их уровень - это топ-клубы Европы. Хотя на самом деле их уровень это как раз Брентфорд, Эвертон, Специя, Сампдория, Весх Хем. И никакие топ-клубы за ними никогда не придут. Но нет, сидят дурачки, ждут звонка.
В упл топ клубы приходят только за бразильцами Шахтера. Миколенко это понял и с радостью пошел в Эвертон. А всякие Цыганковы, Мудрики, Матвинеки дальше будут ждать, пока Челси или Ювентус позвонят. Так до конца карьеры и прождут.
Серьезные клубы уже видели, что из себя представляют наши мегазвезды, когда им впарили Ярмоленка и Коноплянку, и они сдулись через пару месяцев и Севилье и Боррусии пришлось от них избавляться.
Хотя Палкина верить - себя не уважать
Спрос на Мудрика огромный!
Но ладно, нравится молиться на бездарность, удачи, мешать не буду
Без рыжего недорозумения Динамо спокойно играет, а когда нету на поле Шапаренко или Буяльского то начинаются проблемы! Так кто лучший футболист?
В этом году лидер определился сразу как в зрительском голосовании, так и при опросе наших журналистов и редакциях украинских СМИ. Игрок «Динамо» Илья Забарный еще в прошлом году до последнего претендовал на звание лучшего, но уступил совсем немного своему коллеге Виталию Миколенко, теперь защитник получил максимальный бал во всех трех голосованиях и с большим отрывом занял первое место, забронировав себе звание лучшего молодого игрока года
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Плачь
Сашка Денисов бы придумал , что Бавария за Палкина 40 Лямов и Левандовски предлагала, но шахтёр отказал
да оно слова такого “критерий” не знает.
общайся с этим опарышем простыми словами.
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