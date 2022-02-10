Шахтер рассказал о предложениях по Мудрику из АПЛ: «Давали 12-15 миллионов»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подтвердил, что клуб АПЛ «Брентфод» давал за хавбека Михаила Мудрика 12-15 миллионов евро.

Однако сам игрок не торопится уходить.

«Да, «Брентфорд» действительно интересовался. Сперва 12 миллионов предложение, потом 15 миллионов. Нет такого, что Михаил рвется в «Брентфорд» с немыслимой силой».

«Он понимает, что сейчас нашел нужного тренера, который даст ему дорогу в серьезный европейский футбол. Я понимаю, что это АПЛ, но Мудрик, думаю, мечтает о топовом клубе».

«Он себя позиционирует намного сильнее, чем «Брентфорд», - сказал Палкин.

В АПЛ команда сейчас идет на 14-м месте.