Шахтер рассказал о предложениях по Мудрику из АПЛ: «Давали 12-15 миллионов»

Сергей Палкин подтвердил интерес клуба АПЛ

  • 10.02.2022 22:45
  • 2338 просмотров
  • 80 комментариев
Шахтер рассказал о предложениях по Мудрику из АПЛ: «Давали 12-15 миллионов»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подтвердил, что клуб АПЛ «Брентфод» давал за хавбека Михаила Мудрика 12-15 миллионов евро.

Однако сам игрок не торопится уходить.

«Да, «Брентфорд» действительно интересовался. Сперва 12 миллионов предложение, потом 15 миллионов. Нет такого, что Михаил рвется в «Брентфорд» с немыслимой силой».

«Он понимает, что сейчас нашел нужного тренера, который даст ему дорогу в серьезный европейский футбол. Я понимаю, что это АПЛ, но Мудрик, думаю, мечтает о топовом клубе».

«Он себя позиционирует намного сильнее, чем «Брентфорд», - сказал Палкин.

В АПЛ команда сейчас идет на 14-м месте.

Источник — Футбол 1/2/3

(25 голосов)

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Комментарии
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    online
    Сергей Ерофеенко, 10.02.2022 22:58
    +4
    Face Control, 10.02.2022 22:52
    А по Мише всё верно, сейчас он лучший украинский футболист.
    По каким критериям ты решил что он лучший?
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    anacreon, 10.02.2022 23:05
    +3
    Если правда, то это что-то с чем-то. Что Шахтер идиоты, что Мудрик идиоты.
    Главная проблема наших клубов и "звездулек" в том, что все они на полном серьезе думают, что их уровень - это топ-клубы Европы. Хотя на самом деле их уровень это как раз Брентфорд, Эвертон, Специя, Сампдория, Весх Хем. И никакие топ-клубы за ними никогда не придут. Но нет, сидят дурачки, ждут звонка.
    В упл топ клубы приходят только за бразильцами Шахтера. Миколенко это понял и с радостью пошел в Эвертон. А всякие Цыганковы, Мудрики, Матвинеки дальше будут ждать, пока Челси или Ювентус позвонят. Так до конца карьеры и прождут.
    Серьезные клубы уже видели, что из себя представляют наши мегазвезды, когда им впарили Ярмоленка и Коноплянку, и они сдулись через пару месяцев и Севилье и Боррусии пришлось от них избавляться.
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    online
    ___FunnyCat, 10.02.2022 22:47
    +3
    Если это правда , то Миша конечно знатно лопухнулся
    Хотя Палкина верить - себя не уважать
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    online
    zzg77, 10.02.2022 23:44
    +2
    Ну если не в АПЛ, то в Мариуполь точно пойдет!

    Спрос на Мудрика огромный!
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    online
    ___FunnyCat, 10.02.2022 23:24
    +2
    Face Control, 10.02.2022 23:24
    300 человек это очень авторитетно.
    Ну авторитетнее , чем ты и Максим - питон
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    leccinum, 10.02.2022 23:13
    +2
    Face Control, 10.02.2022 23:09
    Автобусница из Кипра, задел тебя за живое?
    цицерон, а кроме автобус, Кипр и опезеже ты еще слова знаешь?
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    online
    ZportUA, 10.02.2022 22:55
    +2
    Face Control, 10.02.2022 22:52
    А по Мише всё верно, сейчас он лучший украинский футболист.
    Почему "лучший украинский футболист" не играет за сборную Украины?
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    online
    Сергей Ерофеенко, 11.02.2022 00:09
    +1
    FootFun, 11.02.2022 00:05
    Я вижу как играет Динамо без Циганкова, и как без Шапаренко с Буяльским.
    Но ладно, нравится молиться на бездарность, удачи, мешать не буду
    А кто на тебя молитися?
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    Burevestnik, 11.02.2022 00:04
    +1
    Face Control, 10.02.2022 23:49
    Голосовал он и его 100 акков.
    посмотри на ua-football новость за 23:31 и посмейся исчъё
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    online
    Сергей Ерофеенко, 11.02.2022 00:01 (изменен)
    +1
    FootFun, 10.02.2022 23:57
    Журналисты уже определили обладателя ЗМ 21, хочешь сказать справедливый итог? И ты считаешь, что для кого то это критерий голосование журналистов???
    Без рыжего недорозумения Динамо спокойно играет, а когда нету на поле Шапаренко или Буяльского то начинаются проблемы! Так кто лучший футболист?
    Предложи более справедливый вариант выбора лучшего игрока
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    leccinum, 10.02.2022 23:44
    +1
    ZportUA, 10.02.2022 23:24
    Главу полиции Харьковщины уволили – подозревают в фальсификации по ДТП с кортежем Ярославского
    не иначе происки Суркиса
    Ссылка
    online
    Сергей Ерофеенко, 10.02.2022 23:43
    +1
    Face Control, 10.02.2022 23:39
    А как тебе новость о том, что Цыганков отказался переходить в аренду в Монако? Так и будет всю жизнь эта «звезда» г=ить против Ингульцов и Минаев.
    А как тебе то что ты один и тот же текст уже третий раз пишешь? Мозгов не хватает что б что-то новое написать?
    Ссылка
    Oleksandr Melnychuk, 10.02.2022 23:38
    +1
    Як палкий прихильник шахтарського менеджменту, до приходу Де Дзербі, скажу, тут ви бл*ть обісрались по повній, та ще й підставили молодого тіктокера) він обісреться і на його кар'єрі вже можете класти хрест! Дуже надіюсь, що я помиляюсь...
    Ссылка
    online
    ___FunnyCat, 10.02.2022 23:27
    +1
    Face Control, 10.02.2022 23:25
    И что самое смешное, из этих 300 акков половина твоих и шпротихи.
    И спорт юа мое тебе не надоело?
    Ссылка
    online
    ___FunnyCat, 10.02.2022 23:20
    +1
    Face Control, 10.02.2022 23:17
    Зачем мне мнение подвальных ботиков типа тебя, шпрота и leccinum?
    Читатели Sport.ua, наша редакция и главные спортивные издания Украины выбрали лучшего молодого игрока по итогам 2021-го года.
    В этом году лидер определился сразу как в зрительском голосовании, так и при опросе наших журналистов и редакциях украинских СМИ. Игрок «Динамо» Илья Забарный еще в прошлом году до последнего претендовал на звание лучшего, но уступил совсем немного своему коллеге Виталию Миколенко, теперь защитник получил максимальный бал во всех трех голосованиях и с большим отрывом занял первое место, забронировав себе звание лучшего молодого игрока года
    ———
    Плачь
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    online
    ___FunnyCat, 10.02.2022 23:16
    +1
    leccinum, 10.02.2022 23:15
    Палкин
    Они бы и за него голосовали
    Сашка Денисов бы придумал , что Бавария за Палкина 40 Лямов и Левандовски предлагала, но шахтёр отказал
    Ссылка
    online
    ___FunnyCat, 10.02.2022 23:14 (изменен)
    +1
    Face Control, 10.02.2022 23:12
    Не, сухие факты.
    Кто лучший молодой игрок Украины по мнению общественности?
    Ссылка
    online
    Сергей Ерофеенко, 10.02.2022 23:13
    +1
    Face Control, 10.02.2022 23:12
    Не, сухие факты.
    Давай ссылки
    Ссылка
    online
    ___FunnyCat, 10.02.2022 23:05
    +1
    Face Control, 10.02.2022 22:51
    Не, это Цыганков лопухнулся, когда не перешёл в аренду в Монако, теперь так и будет всё время играть против Ингульцов и Минаев. Хотя это как раз его уровень видимо.
    Будет играть против Мудрика из Мариуполя
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    leccinum, 10.02.2022 23:04
    +1
    Сергей Ерофеенко, 10.02.2022 22:58
    По каким критериям ты решил что он лучший?
    ну ты спросил!
    да оно слова такого “критерий” не знает.
    общайся с этим опарышем простыми словами.
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