Ракицкий вернулся. Шахтер провел спарринг против Лехии, у Мудрика дубль

14 апреля донецкий «Шахтер» провел благотворительный матч с «Лехией» в Польше. Вторая игра горняков в рамках турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine состоялась в Гданьске.
Ярослав Ракицкий, покинувший питерский «Зенит» после начался военного вторжения рф в Украину, присоединился к донецкой команде. Будучи воспитанником клуба, защитник сыграл матч за горняков впервые с 2018 года. Он провел на поле 83 минуты.
Двумя голами в матче отметился Михаил Мудрик (первый – с пенальти). Хозяева поля сумели отыграться на последних минутах матчах (2:2). Но это был не последний гол...
В конце матча у «Шахтера» на поле появился 12-летний мальчик Дима из Мариуполя, и команды позволили ему забить символический гол в пустые ворота.
Все средства от реализации билетов на матч и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.
В первом матче турне 9 апреля «Шахтер» уступил команде «Олимпиакос» из Греции (0:1). 19 апреля горняки сыграют против турецкого клуба «Фенербахче».
Товарищеский матч
14 апреля, Гданськ (Польша)
Лехия Гданськ (Польша) – Шахтер Донецк (Украина) – 2:3 (учитывая символический гол)
Голы: Диабате, 12, Оконевски, 90+3 – Мудрик, 7 (пен), 58.
Символический гол: Дима Кеда, 90+5.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Шахтер Донецк.
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Оконевски (Лехия).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Шахтер Донецк).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Бассеку Диабате (Лехия).
|7'
|ГОЛ ! С пенальти забил Михаил Мудрик (Шахтер Донецк).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.