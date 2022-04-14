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Лехия
2 : 3
Шахтер Донецк
14.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Ракицкий вернулся. Шахтер провел спарринг против Лехии, у Мудрика дубль

14 апреля в Гданьске горняки сыграли второй благотворительный матч

  • 14.04.2022 22:30
  • 4414 просмотров
  • 5 комментариев
Ракицкий вернулся. Шахтер провел спарринг против Лехии, у Мудрика дубль
© ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

14 апреля донецкий «Шахтер» провел благотворительный матч с «Лехией» в Польше. Вторая игра горняков в рамках турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine состоялась в Гданьске.

Ярослав Ракицкий, покинувший питерский «Зенит» после начался военного вторжения рф в Украину, присоединился к донецкой команде. Будучи воспитанником клуба, защитник сыграл матч за горняков впервые с 2018 года. Он провел на поле 83 минуты.

Двумя голами в матче отметился Михаил Мудрик (первый – с пенальти). Хозяева поля сумели отыграться на последних минутах матчах (2:2). Но это был не последний гол...

В конце матча у «Шахтера» на поле появился 12-летний мальчик Дима из Мариуполя, и команды позволили ему забить символический гол в пустые ворота.

Все средства от реализации билетов на матч и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

В первом матче турне 9 апреля «Шахтер» уступил команде «Олимпиакос» из Греции (0:1). 19 апреля горняки сыграют против турецкого клуба «Фенербахче».

Товарищеский матч

14 апреля, Гданськ (Польша)

Лехия Гданськ (Польша) – Шахтер Донецк (Украина) – 2:3 (учитывая символический гол)

Голы: Диабате, 12, Оконевски, 90+3 – Мудрик, 7 (пен), 58.

Символический гол: Дима Кеда, 90+5.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Шахтер Донецк.
89' ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Оконевски (Лехия).
59' ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Шахтер Донецк).
12' ГОЛ ! Мяч забил Бассеку Диабате (Лехия).
7' ГОЛ ! С пенальти забил Михаил Мудрик (Шахтер Донецк).

Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
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    Кроt-m@d__, 14.04.2022 22:33
    +10
    Главное играть такие матчи ,!!Дима Кеда лучший !!Украинский футбол жив ,и будет жить все будет Украина !!!А блядоросы будут гнить в своем террарестическом недогосударстве с х ....лом и тараканом усатым ,ну п..тухам двум не долго осталось !!!За все ответят блядоросы !
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    online
    Александр Ад, 14.04.2022 22:48
    +7
    дякуемо полякам і судді,що далі забити гол ,котрий символизуе майбутне.!Дякуемо Шахтарю за матч в такому незвичному складі.Слава Україні!
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    online
    Hg, 14.04.2022 23:21
    0
    2:2 + 1)
    Ссылка
    online
    Макс Максов, 14.04.2022 23:13
    0
    Рак як українець, не подобається ще з часів збірної... Коли тримав руку на пузі і рот навіть не відкривав! Але як гравець, ну його довгі передачі це топ, серед українських гравців!
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    online
    Max Maxim, 14.04.2022 23:43
    -1
    Где он там и куча пропущенных голов . Деревянные он
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