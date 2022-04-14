Ракицкий вернулся. Шахтер провел спарринг против Лехии, у Мудрика дубль

14 апреля донецкий «Шахтер» провел благотворительный матч с «Лехией» в Польше. Вторая игра горняков в рамках турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine состоялась в Гданьске.

Ярослав Ракицкий, покинувший питерский «Зенит» после начался военного вторжения рф в Украину, присоединился к донецкой команде. Будучи воспитанником клуба, защитник сыграл матч за горняков впервые с 2018 года. Он провел на поле 83 минуты.

Двумя голами в матче отметился Михаил Мудрик (первый – с пенальти). Хозяева поля сумели отыграться на последних минутах матчах (2:2). Но это был не последний гол...

В конце матча у «Шахтера» на поле появился 12-летний мальчик Дима из Мариуполя, и команды позволили ему забить символический гол в пустые ворота.

Все средства от реализации билетов на матч и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

В первом матче турне 9 апреля «Шахтер» уступил команде «Олимпиакос» из Греции (0:1). 19 апреля горняки сыграют против турецкого клуба «Фенербахче».

Товарищеский матч

14 апреля, Гданськ (Польша)

Лехия Гданськ (Польша) – Шахтер Донецк (Украина) – 2:3 (учитывая символический гол)

Голы: Диабате, 12, Оконевски, 90+3 – Мудрик, 7 (пен), 58.

Символический гол: Дима Кеда, 90+5.