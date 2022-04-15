Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Есть много всего, что важнее, чем футбол»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби ответил на вопросы журналистов после благотворительного матча с «Лехией» (3:2).

– Во-первых, хочу поблагодарить «Лехию» (Гданьск) и ее тренер Томаш Качмарека, ведь понимаю, насколько нелегко играть посреди недели. Пока для нас футбол не на первом месте. Есть много всего, что намного важнее сегодня. И понятно, что наши мысли сконцентрированы сейчас не на тренировках и не на матчах, потому что мы переживаем сверхсложную ситуацию.

– Последняя атака с голом мальчика Дмитрия – это было запланировано или все получилось спонтанно?

– Все, конечно, было самопроизвольно.

– Что вы можете сказать об атмосфере на этих благотворительных матчах – с «Олимпиакосом» и «Лехией»?

– Мы сейчас ездим по Европе как гости и благодарны всем, кто дает нам возможность играть в разных городах. Сегодня мы находимся в Польше, которая ближе к Украине, и потому, конечно, было больше эмоций. Можно сказать, что эти два народа очень похожи, и потому трибуны были более эмоциональны.