14 апреля донецкий «Шахтер» провел благотворительный матч с «Лехией» в Польше. Вторая игра горняков в рамках турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine состоялась в Гданьске.

Ярослав Ракицкий сыграл матч за горняков впервые с 2018 года. Двумя голами в матче отметился Михаил Мудрик (первый – с пенальти). Хозяева поля сумели отыграться на последних минутах матчах (2:2).

Но это был не последний гол... В конце матча у «Шахтера» на поле появился 12-летний мальчик Дима из Мариуполя, и команды позволили ему забить символический гол в пустые ворота.

Товарищеский матч

14 апреля, Гданськ (Польша)

Лехия Гданськ (Польша) – Шахтер Донецк (Украина) – 2:3 (учитывая символический гол)

Голы: Диабате, 12, Оконевски, 90+3 – Мудрик, 7 (пен), 58.

Символический гол: Дима Кеда, 90+5.

ГОЛ! Мудрик, 7 мин (пен)

ГОЛ! Мудрик, 58 мин

ГОЛ! Дима Кеда, 90+5 мин