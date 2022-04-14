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Лехия
2 : 3
Шахтер Донецк
14.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Лехия – Шахтер – 2:3. Забил 12-летний Дима из Мариуполя. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Польше

  • 14.04.2022 23:30
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Лехия – Шахтер – 2:3. Забил 12-летний Дима из Мариуполя. Видео голов
© ФК Шахтер Донецк

14 апреля донецкий «Шахтер» провел благотворительный матч с «Лехией» в Польше. Вторая игра горняков в рамках турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine состоялась в Гданьске.

Ярослав Ракицкий сыграл матч за горняков впервые с 2018 года. Двумя голами в матче отметился Михаил Мудрик (первый – с пенальти). Хозяева поля сумели отыграться на последних минутах матчах (2:2).

Но это был не последний гол... В конце матча у «Шахтера» на поле появился 12-летний мальчик Дима из Мариуполя, и команды позволили ему забить символический гол в пустые ворота.

Товарищеский матч

14 апреля, Гданськ (Польша)

Лехия Гданськ (Польша) – Шахтер Донецк (Украина) – 2:3 (учитывая символический гол)

Голы: Диабате, 12, Оконевски, 90+3 – Мудрик, 7 (пен), 58.

Символический гол: Дима Кеда, 90+5.

ГОЛ! Мудрик, 7 мин (пен)

ГОЛ! Мудрик, 58 мин

ГОЛ! Дима Кеда, 90+5 мин

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Шахтер Донецк.
89' ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Оконевски (Лехия).
59' ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Шахтер Донецк).
12' ГОЛ ! Мяч забил Бассеку Диабате (Лехия).
7' ГОЛ ! С пенальти забил Михаил Мудрик (Шахтер Донецк).

Источник — Sport.ua

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