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1 : 1
Шахтер Донецк
16’   ТВ-трансляция: 

Ракицкий – в основе Шахтера на матч с Лехией

Известный стартовый состав «Шахтера»

  • 14.04.2022 20:03
  • 1111 просмотров
  • 2 комментария
Ракицкий – в основе Шахтера на матч с Лехией
© ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

Сегодня, 14 апреля, «Шахтер» проведет благотворительный матч против «Лехии». Начало – в 20:30 по Киеву.

Стал известен состав «Шахтера» на матч: Трубин, Стасюк, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Бондаренко, Степаненко, Топалов, Мишнев, Мудрик, Борячук.

Запасные: Шевченко, Пузанков, Пятов, Булеза, Драмбаев, Капинус, Фарина, Удод, Кеда, Шостак, Сигеев, Криськив, Чех.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Олег Прок, 14.04.2022 20:07
    +1
    Больше подходит фамилия Удод. Но тот в запасе
    Ссылка
    online
    Westwood., 14.04.2022 20:39
    0
    Олег Прок, 14.04.2022 20:07
    Больше подходит фамилия Удод. Но тот в запасе
    Детей своих так назвать можешь
    Ссылка
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