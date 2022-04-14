Ракицкий – в основе Шахтера на матч с Лехией

Сегодня, 14 апреля, «Шахтер» проведет благотворительный матч против «Лехии». Начало – в 20:30 по Киеву.
Стал известен состав «Шахтера» на матч: Трубин, Стасюк, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Бондаренко, Степаненко, Топалов, Мишнев, Мудрик, Борячук.
Запасные: Шевченко, Пузанков, Пятов, Булеза, Драмбаев, Капинус, Фарина, Удод, Кеда, Шостак, Сигеев, Криськив, Чех.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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