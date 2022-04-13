14 апреля донецкий «Шахтер» проведет благотворительный матч с «Лехией» Гданьск в Польше.
Вторая игра в турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine состоится в Гданьске и начнется в 20:30.
Все средства от реализации билетов на матч и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.
В первом матче турне 9 апреля «Шахтер» уступил команде «Олимпиакос» из Греции (0:1).
Лехия – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Трансляция поединка будет доступна на канале Футбол 1 и клубном YouTube-канале.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.