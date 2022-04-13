14 апреля донецкий «Шахтер» проведет благотворительный матч с «Лехией» Гданьск в Польше.

Вторая игра в турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine состоится в Гданьске и начнется в 20:30.

Все средства от реализации билетов на матч и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

В первом матче турне 9 апреля «Шахтер» уступил команде «Олимпиакос» из Греции (0:1).

Лехия – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Трансляция поединка будет доступна на канале Футбол 1 и клубном YouTube-канале.