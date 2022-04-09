Турне по Европе. Шахтер проиграл Олимпиакосу первый благотворительный матч

9 апреля донецкий «Шахтер» сыграл с греческим «Олимпиакосом» благотворительный матч в рамках турне Shakhtar Global Tour for Peace. Встреча прошла в Афинах на Karaiskakis Stadium.

Донецкая команда вышла в футболках, на которых были написаны города Украины, наиболее пострадавшие от атаки российских орков (Мариуполь, Ирпень, Херсон, Волноваха, Буча, Чернигов и т.д.). Один из секторов содержал на сиденьях 176 мягких игрушек, по количеству детей, погибших в войне. Зрители стоя аплодировали украинской команде.

Донецкий «Шахтер» выступил чисто украинским составом, без бразильских легионеров. В ростере были собраны игроки основной команды, юношеской U-19, а также футболисты, арендованные «Мариуполем».

Единственный гол в матче был забит хозяевами поля на 22-й минуте, когда Тикиньо Соарес добавил в ворота мяч, отскочивший от перекладины после удара партнера.

Все средства от реализации билетов на игры и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

В следующем матче турне 14 апреля Шахтер сыграет против «Лехии» Гданськ в Польше.

Товарищеский матч

9 апреля, Афины (Греция)

Олимпиакос (Греция) – Шахтер (Украина) – 1:0

Гол: Тикиньо Соарес, 22.

Шахтер (стартовый состав): Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Булеза, Бондаренко, Степаненко, Топалов, Мишнев, Мудрик, Борячук. Резерв: Шевченко, Пузанков, Удод, Драмбаев, Капинус, Стасюк, Фарина, Шостак, Чех, Крыськив.