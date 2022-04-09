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Олимпиакос Пирей
1 : 0
Шахтер Донецк
09.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Турне по Европе. Шахтер проиграл Олимпиакосу первый благотворительный матч

Горняки без легионеров провели товарищеский матч в Афинах

  • 09.04.2022 21:50
  • 3795 просмотров
  • 4 комментария
Турне по Европе. Шахтер проиграл Олимпиакосу первый благотворительный матч
© Футбол 1

9 апреля донецкий «Шахтер» сыграл с греческим «Олимпиакосом» благотворительный матч в рамках турне Shakhtar Global Tour for Peace. Встреча прошла в Афинах на Karaiskakis Stadium.

Донецкая команда вышла в футболках, на которых были написаны города Украины, наиболее пострадавшие от атаки российских орков (Мариуполь, Ирпень, Херсон, Волноваха, Буча, Чернигов и т.д.). Один из секторов содержал на сиденьях 176 мягких игрушек, по количеству детей, погибших в войне. Зрители стоя аплодировали украинской команде.

Донецкий «Шахтер» выступил чисто украинским составом, без бразильских легионеров. В ростере были собраны игроки основной команды, юношеской U-19, а также футболисты, арендованные «Мариуполем».

Единственный гол в матче был забит хозяевами поля на 22-й минуте, когда Тикиньо Соарес добавил в ворота мяч, отскочивший от перекладины после удара партнера.

Все средства от реализации билетов на игры и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

В следующем матче турне 14 апреля Шахтер сыграет против «Лехии» Гданськ в Польше.

Товарищеский матч

9 апреля, Афины (Греция)

Олимпиакос (Греция) – Шахтер (Украина) – 1:0

Гол: Тикиньо Соарес, 22.

Шахтер (стартовый состав): Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Булеза, Бондаренко, Степаненко, Топалов, Мишнев, Мудрик, Борячук. Резерв: Шевченко, Пузанков, Удод, Драмбаев, Капинус, Стасюк, Фарина, Шостак, Чех, Крыськив.

События матча
22' ГОЛ ! Мяч забил Тикиньо (Олимпиакос Пирей).

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Hg, 09.04.2022 21:53
    +6
    Победила поддержка Украине!
    Ссылка
    online
    R1d3r, 09.04.2022 22:08
    +5
    Тот случай когда результат не важен, главное материальная помощь нашей стране! Спасибо обоим командам за этот благотворительный матч!
    Ссылка
    online
    Golhrenshtanga, 09.04.2022 22:56
    0
    Юрий Сергеевич, 09.04.2022 22:48
    А в Украине матч показал только платный Футбол1. Капец.
    На ютубе футбол 1 транслировал
    Ссылка
    online
    Юрий Сергеевич, 09.04.2022 22:48
    0
    А в Украине матч показал только платный Футбол1. Капец.
    Ссылка
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