Олимпиакос Пирей

9 апреля донецкий «Шахтер» проведет с греческим «Олимпиакосом» благотворительный матч в рамках турне Shakhtar Global Tour for Peace. Встреча состоится в Афинах на Karaiskakis Stadium. Начало игры – в 20:00 по киевскому времени.

Все средства от реализации билетов на игры и рекламы будут переданы защитникам Украины, волонтерским организациям, медикам, а также направлены на помощь украинским детям, пострадавшим от войны.

В пятницу, 8 апреля, «горняки» провели первое занятие в Стамбуле на тренировочном поле неподалеку от стадиона «Истанбул Башакшехир». Сессия носила втягивающий характер и была направлена на восстановление физических кондиций игроков. Тренерский штаб «оранжево-черных» оценил состояние каждого футболиста.

Состав «Шахтера»: голкиперы Анатолий Трубин, Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, полевые игроки Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля, Андрей Булеза, Марьян Фарина, Александр Драмбаев, Даниил Удод, Михаил Мудрик, Артем Бондаренко, Петр Стасюк, Дмитрий Мишнев, Денис Шостак, Максим Чех.

Олимпиакос – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча – на телеканале «Футбол 1» и в YouTube.