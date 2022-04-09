Состав Шахтера на матч против Олимпиакоса

Сегодня в 20:00 начнется благотворительный матч между «Шахтером» и «Олимпиакосом». В составе украинской команды игроки «Шахтера» и «Мариуполя».
Шахтер: Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Булеза, Мишнев, Степаненко, Бондаренко, Топалов, Мудрик, Борячук
В запасе: Шевченко, Пузанков, Удод, Драмбаев, Капинус, Стасюк, Фарина, Шостак, Чех, Крыськив
🇺🇦⚒ Склад «Шахтаря» на благодійний матч з «Олімпіакосом».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 9, 2022
🔴 Дивіться пряму трансляцію гри в межах #Shakhtar Global Tour for Peace in #Ukraine: https://t.co/i5VDL8pkCd.
Усі зароблені кошти від проведення матчу буде спрямовано для допомоги Україні.#Україна #StandWithUkraine pic.twitter.com/12xS5jfI71
Источник — Sport.ua
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