УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
Олимпиакос Пирей
1 : 0
Шахтер Донецк
09.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Олимпиакос – Шахтер – 1:0. 176 мягких игрушек. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор благотворительного матча в Афинах

  • 09.04.2022 22:20
  • 177 просмотров
  • 0 комментариев
Олимпиакос – Шахтер – 1:0. 176 мягких игрушек. Видео гола и обзор матча
© Футбол 1

9 апреля донецкий «Шахтер» сыграл с греческим «Олимпиакосом» благотворительный матч в рамках турне Shakhtar Global Tour for Peace. Встреча прошла в Афинах на Karaiskakis Stadium.

Донецкая команда вышла в футболках, на которых были написаны города Украины, наиболее пострадавшие от атаки российских орков (Мариуполь, Ирпень, Херсон, Волноваха, Буча, Чернигов и т.д.). Один из секторов содержал на сиденьях 176 мягких игрушек, по количеству детей, погибших в войне. Зрители стоя аплодировали украинской команде.

Единственный гол в матче был забит хозяевами поля на 22-й минуте, когда Тикиньо Соарес добавил в ворота мяч, отскочивший от перекладины после удара партнера.

Товарищеский матч

9 апреля, Афины (Греция)

Олимпиакос (Греция) – Шахтер (Украина) – 1:0

Гол: Тикиньо Соарес, 22.

События матча
22' ГОЛ ! Мяч забил Тикиньо (Олимпиакос Пирей).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности