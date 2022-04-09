9 апреля донецкий «Шахтер» сыграл с греческим «Олимпиакосом» благотворительный матч в рамках турне Shakhtar Global Tour for Peace. Встреча прошла в Афинах на Karaiskakis Stadium.
Донецкая команда вышла в футболках, на которых были написаны города Украины, наиболее пострадавшие от атаки российских орков (Мариуполь, Ирпень, Херсон, Волноваха, Буча, Чернигов и т.д.). Один из секторов содержал на сиденьях 176 мягких игрушек, по количеству детей, погибших в войне. Зрители стоя аплодировали украинской команде.
Единственный гол в матче был забит хозяевами поля на 22-й минуте, когда Тикиньо Соарес добавил в ворота мяч, отскочивший от перекладины после удара партнера.
Товарищеский матч
9 апреля, Афины (Греция)
Олимпиакос (Греция) – Шахтер (Украина) – 1:0
Гол: Тикиньо Соарес, 22.
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Тикиньо (Олимпиакос Пирей).
Источник — Sport.ua
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