Тарас СТЕПАНЕНКО: «Некоторые ребята после игры плакали в раздевалке»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко поделился мыслями о благотворительном матче против «Олимпиакоса» и рассказал о новостях из лагеря «горняков».

«Перед игрой я сказал ребятам, что мы все знаем, что в Украине идет война. В стране погибло и продолжает погибать очень много людей… Женщин, детей... Сегодня мы представляли нашу страну в Греции. Хотелось бы сказать Греции и «Олимпиакосу» большое спасибо за то, что дали нам возможность быть здесь и сыграть для нашей страны. Мы вышли не просто так, а на спине у нас были написаны названия городов, пострадавших больше всего, в которых случилось очень много смертей и которые навсегда останутся рубцами на нашем сердце. Некоторые ребята после игры плакали в раздевалке, эмоции зашкаливают. Большая честь – представлять нашу страну. Надеюсь, с помощью таких матчей мы подарим людям положительные эмоции и сможем им хоть чем-то помочь.

Было ли тяжело? Нет. Было нетяжело представлять страну и команду в такой ситуации, даже если бы нас ночью для игры разбудили – это не обсуждается. Да, мы недавно собрались, некоторые ребята долго ехали на машине, я сегодня прилетел из другого города. Остальные провели всего одну тренировку, понятно, что еще нужно сыграться. Сейчас в «Шахтере» много молодых воспитанников Академии, которым нужно время, ведь они недавно познакомились с Мистером (Де Дзерби - прим). Есть несыгранность, но нужно немного времени, и, думаю, мы будем только прогрессировать. Для первого раза выглядели достойно.

Я знаю, что Андрей (Пятов - прим) обязательно к нам присоединится, вчера он играл за «Металлист». Сергей Кривцов рядом со мной, травмирован. Сейчас он начал делать пробежки, то есть занимается по своей программе. Думаю, в скором времени Кривцов присоединится к команде, когда его состояние позволит тренироваться. Об иностранцах была разная информация, но Лассина Траоре, насколько я знаю, восстанавливается. Будет официальная информация, и руководство в заявлении все скажет, потому что я не могу ответить на этот вопрос, так как просто не знаю, приедут ребята или нет».