Украина сохранила свою позицию в рейтинге УЕФА

Ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций удачно сложились для Украины.
По итогам этой стадии соревнований Норвегия и Греция могли потеснить Украину с 12-й позиции.
Но «Буде-Глимт», ПАОК и «Славия» уступили в своих матчах и закончили еврокубковый сезон для Норвегии, Греции и Чехии соответственно. Это значит, что Украина удержалась на двенадцатой стартовой позиции ближайшей еврокампании.
Также из Лиги Европы вылетела «Аталанта», которая в случае выхода в полуфинал могла бы угрожать «Шахтеру» в таблице рейтинга клубов.
Источник — Sport.ua
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