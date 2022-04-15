Украина сохранила свою позицию в рейтинге УЕФА

Ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций удачно сложились для Украины.

По итогам этой стадии соревнований Норвегия и Греция могли потеснить Украину с 12-й позиции.

Но «Буде-Глимт», ПАОК и «Славия» уступили в своих матчах и закончили еврокубковый сезон для Норвегии, Греции и Чехии соответственно. Это значит, что Украина удержалась на двенадцатой стартовой позиции ближайшей еврокампании.

Также из Лиги Европы вылетела «Аталанта», которая в случае выхода в полуфинал могла бы угрожать «Шахтеру» в таблице рейтинга клубов.