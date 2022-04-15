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Украина сохранила свою позицию в рейтинге УЕФА

Соперники из других стран не могут обойти Украину

  • 15.04.2022 09:14
  • 1025 просмотров
  • 1 комментарий
Украина сохранила свою позицию в рейтинге УЕФА
© Getty Images/Global Images Ukraine

Ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы и Лиги конференций удачно сложились для Украины.

По итогам этой стадии соревнований Норвегия и Греция могли потеснить Украину с 12-й позиции.

Но «Буде-Глимт», ПАОК и «Славия» уступили в своих матчах и закончили еврокубковый сезон для Норвегии, Греции и Чехии соответственно. Это значит, что Украина удержалась на двенадцатой стартовой позиции ближайшей еврокампании.

Также из Лиги Европы вылетела «Аталанта», которая в случае выхода в полуфинал могла бы угрожать «Шахтеру» в таблице рейтинга клубов.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Serhii P., 15.04.2022 10:15
    +1
    Та толку, і так немає де і кому грати, на жаль
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