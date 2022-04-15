Жоан ЛАПОРТА: «30 тысяч болельщиков Айнтрахта на нашем стадионе – позор»

«Айнтрахт» обыграл «Барселону» (3:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы и по сумме двух матчей (1:1 первая игра) вышел в полуфинал.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о резонансной ситуации со значительным присутствием болельщиков «Айнтрахта» на этой игре.

«Это позор, повторение которого надо не допустить в будущем! Пока у нас есть лишь часть необходимой информации, все еще предстоит проанализировать для принятия мер. Это возмутительно и стыдно. С этого момента мы должны подходить к этому вопросу гораздо строже.

Мне как каталонцу стыдно за то, что я увидел. Сожалею, что мы допустили такое количество болельщиков гостей. Сегодня мне было стыдно. Мы примем меры, и это больше никогда не повторится», — сказал Лапорта.

Ранее стало известно, что в знак протеста болельщики каталонцев покинули свои места в перерыве игры и вернулись лишь через 10-20 минут после начала второго тайма. На матче «Барселона» — «Айнтрахт» присутствовало около 30 тыс. болельщиков немецкого клуба.

